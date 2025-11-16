Plăcinta cu mere de post este opțiunea perfectă în această perioadă, în care credincioșii se vor abține de la multe preparate pe care le consumă în mod normal.

De ce ingrediente va fi nevoie

Din fericire, această plăcintă delicioasă de post este foarte ușor de pregătit. Mai precis, tot ce ne trebuie sunt cam 1,5 – 2 kilograme de mere acrișoare, 400 de grame de foi subțiri de plăcintă, 200 de grame de zahăr, două lingurițe de scorțișoară, coaja rasă de la jumătate de lămâie, două linguri de pesmet cât și 100 de grame de miez de nucă tocat.

De asemenea, pe lista ingredientelor se mai află și 100 de grame de stafide, însă acest ingredient este unul opțional, puțin ulei pentru stropit, iar, nu în ultimul rând, ne mai trebuie și zahăr pudră vanilat pentru decor. Odată ce avem toate aceste ingrediente, vom putea începe să gătim!

