Un bărbat supraponderal și diabetic dintr-o închisoare din Italia a fost internat la spital, pentru că nicio celulă nu este destul de mare sau dotată ca să-l „găzduiască” pentru a-și ispăși pedeapsa.

Bărbatul are 50 de ani și cântărește aproximativ 260 de kilograme. El a fost dus pentru prima dată la secția de Medicină și Urgență pe 23 august.

„Situația rămâne blocată”

„Situația rămâne blocată”, spune avocatul bărbatului, Luca Puce. „Închisoarea nu este de vină: problema este că nu găsesc spațiu adecvat pentru a-l găzdui și nu are o casă”.

Nimeni nu a găsit o soluție la această problemă, nici administrația penitenciarului și nici autoritățile sanitare locale. Ar exista măsuri alternative la închisoare, însă cazul deținutului este mai complex, potrivit La Stampa.

Condamnat dar inapt pentru detenție

În urmă cu un an, autoritățile închisorii din Lecce, unde bărbatul fusese condamnat pentru fraudă, l-au considerat inapt pentru detenție și l-au trimis acasă la fratele său, în orașul Cuneo. La câteva săptămâni, din cauza unor dificultăți, fratele său a cerut ca bărbatul supraponderal să fie transferat într-un centru de îngrijire specializat. Acolo, deținutul a devenit agitat, iar magistratul de supraveghere a cerut întoarcerea lui la închisoare.

Mai departe, administrația penitenciarului a cerut mutarea lui la spital, o soluție care s-a dovedit nepotrivită, pentru că instituția medicală nu are o unitate specială pentru deținuți și nu tratează în mod specific obezitatea. De asemenea, nicio altă închisoare din Italia nu deține o celulă liberă pentru deținuții obezi.

„Pentru a rezolva situația, am depus o cerere de amânare a pedepsei și transfer în arest la domiciliu, dar acest lucru nu va fi posibil până când nu vom demonstra că există o unitate pregătită să-l găzduiască”, mai spune avocatul deținutului.

Tratamentul deținutului, problemă majoră

Și tratamentul deținutului a ridicat o altă problemă, ce implică faptul că bărbatul poate fi supus unei intervenții chirurgicale bariatrice (de reducere în greutate), însă nu poate fi limitat în cantitatea de alimente pe care o poate cumpăra din afara închisorii.

Faptul că nu are un pat sau o baie conform nevoilor sale încalcă prevederile sistemului penitenciar. Articolele 5 și 9 fac precizări cu privire la celule adaptate „nevoilor vieții” și „o dietă sănătoasă și suficientă, adecvată stării sale de sănătate”.

Avocatul are altă părere

„Toate drepturile sale sunt respectate; aceasta este procedura legală. Elementul problematic este că acum este dependent de Spitalul Santa Croce în loc să se afle într-o unitate dedicată.

Acesta este un caz nou și pentru mine, pentru că m-am confruntat cu incompatibilități în închisoare, dar niciodată cu cazuri atât de grave”, mai spune avocatul deținutului.