Medicul Andreea Moldovan: Este ESENȚIAL să creștem capacitatea de TESTARE ca să știm incidența reală în țară a infecției COVID-19

„Un focus principal acum e pe creșterea capacității de testare. Având un număr mai mare de teste făcute, știind mai bine pe ce teren stăm vom ști să nterpretăm mai bine ce se întâmplă în țară. (...)

Suntem conștienți că este absolut important și esențial să creștem capacitatea de testare, pentru ca avem nevoie de mai multe teste făcute, astfel incat sa stim incidenta reala in tara a infectiei COVID.

In condițiile in care în toate țările europene și nu numai, numărul cazurilor de COVID creste alarmant, in condițiile in care noile tulpini nu numai din Marea Britanie, ci și din Africa de Sud si Brazilia, incep să fie circulante, în condițiile in care țările adoptă măsuri suplimentare fată de cele cu care au pornit in urma cu cateva luni, ne obligă și pe noi să fim cu garda sus. (...)

Am discutat in ultimele zile foarte ferm vizavi de modificarea unor indici de raportare care să ne arate fiabil stadiul in care suntem, in dinamică, să ne poata da o valoare predicitiva asupra ceea ce se intampla. Vom supune dezbaterii celorlalte foruri acesti noi indicatori pentru a-i putea prezenta”, a anunțat medicul epidemiolog Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, în conferința de miercuri, de la Palatul Victoria.