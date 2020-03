MAE, ANUNȚ de ultimă oră despre românii blocați la granița Austriei cu Ungaria. Când vor putea reveni în țară

Românii așteaptă deschiderea coridorului special către țară prin care vor putea tranzita teritoriul Ungariei timp de 8 ore, în intervalul 17 martie, ora 22.00, ora României - 18 martie, ora 6.00, ora României. Este vorba de drumuri secundare prevăzute pentru traseul românilor în Ungaria.

„Ca urmare a demersurilor întreprinse de Ministerul Afacerilor Externe, autoritățile ungare vor permite cetățenilor români tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria în intervalul 17 martie ora 21.00 – 18 martie ora 5.00, ora Ungariei. Astfel, cetățenii români vor putea reveni în România pe traseele rutiere indicate de autoritățile ungare, urmând să fie redirecționați către patru puncte de frontieră pentru intrarea în România, respectiv: Nădlac1, Nădlac 2, Borș și Cenad”, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

MAE precizează că este vorba de o masură unică, posibilitatea de tranzitare a Ungariei dinspre Austria, în vederea revenirii în România, fiind valabilă doar în acest interval.

Totodată, MAE face apel la cetățenii români să dea dovadă de calm și responsabilitate, să urmeze cu atenție instrucțiunile autorităților ungare și regulile rutiere astfel încât să revină în siguranță în țară.

Asociația Românilor din Italia a făcut în seara de marți un apel disperat pentru redeschiderea legăturilor aeriene cu România pe relația cu cei din Peninsulă. În acest moment, la granița Austriei cu Ungaria se află 3.500 de români care au venit din Italia și vor să ajungă acasă, în România. Eugen Terteleac, președintele Asociației, a explicat, marți, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, că situația acestora este dramatică și că singura lor soluție este reîntoarcerea acasă.

„Noi am adresat încă din 25 februarie acest mesaj de a nu opri cursele cu Italia. Am atenționat din acel moment autoritățile române ca măsurile greșite ar fi să le suspende, pentru că ar crea disconfort și panică în rândul comunității române din Italia. În momentul de față avem 3.500 de oameni la frontiera Austria-Ungaria, blocați, și aceștia sunt într-un risc foarte mare de a fi infectați cu coronavirus, pentru că nu au nicio măsură de siguranță. Cursele aeriene ar trebui reluate, din două motive: sunt conationali ai nostri prinsi ca turisti aici, sunt foarte mulți români care nu mai au cu ce trai, singura lor solutie ar fi sa se intoarca acasa. Noi am incercat sa găsim soluții, să creăm un campus și să avem grijă de ei, dar autoritatile italiene nu au dat voie, pentru că nu e voie cu mai multi oameni strânși la un loc. Panica crește în rândul românilor din Italia, pentru că neavând un loc de muncă, neavând resurse financiare, o casă, singura soluție ar fi aceea de a se reîntoarce acasă. Cursele aeriene i-ar ajuta, le-ar putea garanta această reîntoarcere, într-un mod corect, normal și sigur, pentru că, odată ajunși în țară, vor adopta măsurile adoptate de statul român, ar intra în carantină și nu ar mai pune în pericol viața altor cetățeni. Vorbim de 1-2% dintre românii din Italia care sunt în această situație, nu vorbim de milioane de oameni. În rest, sunt stabili, adaptați regulilor și condițiilor statului italian, nu vor să se întoarcă acasă. Majoritatea sunt băștinași, să zicem, pe teritoriul Italiei”, a declarat Eugen Terteleac, președintele Asociației Românilor din Italia, la Realitatea PLUS.

Înainte cu două ore de relatările lui Eugen Terteleac, ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, a intervenit marți în această situație și a avut mai multe convorbiri cu omologii săi din Ungaria și Austria. În urma discuțiilor purtate, Ungaria va permite tranzitarea românilor pe teritoriul său.