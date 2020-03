Coronavirus. Românii din Italia, APEL pentru reluarea curselor către țară: „SOS România COVID-19. Redeschideți legăturile aeriene!”

„Noi am adresat încă din 25 februarie acest mesaj de a nu opri cursele cu Italia. Am atenționat din acel moment autoritățile române ca măsurile greșite ar fi să le suspende, pentru că ar crea disconfort și panică în rândul comunității române din Italia. În momentul de față avem 3.500 de oameni la frontiera Austria-Ungaria, blocați, și aceștia sunt într-un risc foarte mare de a fi infectați cu coronavirus, pentru că nu au nicio măsură de siguranță. Cursele aeriene ar trebui reluate, din două motive: sunt conationali ai nostri prinsi ca turisti aici, sunt foarte mulți români care nu mai au cu ce trai, singura lor solutie ar fi sa se intoarca acasa. Noi am incercat sa găsim soluții, să creăm un campus și să avem grijă de ei, dar autoritatile italiene nu au dat voie, pentru că nu e voie cu mai multi oameni strânși la un loc. Panica crește în rândul românilor din Italia, pentru că neavând un loc de muncă, neavând resurse financiare, o casă, singura soluție ar fi aceea de a se reîntoarce acasă. Cursele aeriene i-ar ajuta, le-ar putea garanta această reîntoarcere, într-un mod corect, normal și sigur, pentru că, odată ajunși în țară, vor adopta măsurile adoptate de statul român, ar intra în carantină și nu ar mai pune în pericol viața altor cetățeni. Vorbim de 1-2% dintre românii din Italia care sunt în această situație, nu vorbim de milioane de oameni. În rest, sunt stabili, adaptați regulilor și condițiilor statului italian, nu vor să se întoarcă acasă. Majoritatea sunt băștinași, să zicem, pe teritoriul Italiei”, a declarat Eugen Terteleac, președintele Asociației Românilor din Italia, la Realitatea PLUS.

Înainte cu două ore de relatările lui Eugen Terteleac, ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, a intervenit marți în această situație și a avut mai multe convorbiri cu omologii săi din Ungaria și Austria. În urma discuțiilor purtate, Ungaria va permite tranzitarea românilor pe teritoriul său.

Redăm integral comunicatul de presă al Asociației Românilor din Italia:

„Roma, 17 martie 2020 – Asociația Românilor din Italia cere reintroducerea curselor aeriene pe relația cu Italia. Compania TAROM și operatorul low-cost românesc BLUEAIR trebuie să reintroducă în regim de maximă urgență cursele charter care să repatrieze cetățenii români de pe teritoriul italian aflați în dificultate în acest moment. Asociațiile, bisericile românești și Ambasada României în Republica Italiană în acest moment sunt asaltate cu cereri de repatriere. Împreună cu Crucea Roșie Italiană am încercat să găsim alte soluții pentru amenajarea unor campusuri dar restricțiile impuse de statul italian nu ne permit această formă de organizare cum de altfel nu este permisă găzduirea altor persoane decât a celor din nucleul familiar. Deci, solidaritatea românilor din Italia cu persoanele aflate în dificultate le este interzisă.

Asociația Românilor din Italia încă din data de 25 februarie a.c. a contestat posibilele măsuri de închidere a zborurilor solicitate de ex-președintele României, Traian Băsescu (vezi link comunicat de presă https://www.asiiromani.com/de-ce-se-amesteca-petrov-printre-coronavirusi/) și ulterior contestând măsura luată de Guvernul României de a închide legăturile aeriene cu Italia, atrăgând atenția că această măsură va crea multă panică în rândul românilor din Italia și discordie în relația cu statul italian (vezi link comunicat de presă https://rgnpress.ro/2020/03/11/asociatia-romanilor-din-italia-romanii-renegati-din-nou-de-romania/ )

Ceea ce se întâmplă cu românii la frontiera dintre Italia și Slovenia în aceste momente, obligă statul român să ia aceste măsuri cu maximă urgență. Redeschideți legăturile aeriene cu Italia. Este singurul mod prin care cetățenii care se reîntorc în România pot fi verificați și ulterior introduși în carantină la domiciliu fără a le fi pusă în pericol propria viată și a comunității care urmează să se reîntoarcă. Același lucru este valabil și pentru cetățenii care urmează să se reîntoarcă din România în Italia ținând cont că același strigăt de disperare îl adresează autorităților foarte mulți cetățeni italieni blocați în România sau români care au familii în Italia și vor să se reîntoarcă.

Președintelui României, Klaus Iohannis și premierului României, Ludovic Orban, le cerem să intervină acum pentru a redeschide aceste legături aeriene și să readucă acasă persoanele care vor să se întoarcă în România. Neluând această măsură, vor putea avea pe conștiință drame și pierderea unor vieți omenești, români și italieni, care vor să se reîntoarcă în țara lor”, se scrie în mesajul trimis de președintele Asociației Românilor din Italia, Eugen Terteleac.

"Ministrul Péter Szijjártó a confirmat că Ungaria va sprijini, ca măsură de excepție, aplicată o singură dată, repatrierea cetățenilor români în cel mai scurt timp posibil, urmând ca detaliile efective privind intrarea pe teritoriul Ungariei și tranzitarea acestuia până la granița cu România să fie stabilite, și apoi măsurile implementate, de autoritățile de resort ale ministerelor de interne din cele două țări”, a transmis MAE.