Zeci de autospeciale de pompieri sunt transportate cu feribotul pe insula Rhodos, acolo unde salvatorii nu mai fac față incendiilor devastatoare. Rafalele puternice de vânt și temperaturile extreme de 45 de grade îngreunează și mai mult misiunea.

Este cea mai mare operațiune de salvare din istoria Greciei. În ajutorul salvatorilor au intervenit și pompierii români. Peste 3.000 de turiști au fost evacuați cu bărcile de salvare, în timp ce aproape 20.000 au fost duși la adăposturi în săli de sport.

"În acest moment, suntem la stadionul Venetoklio unde sunt sute de oameni care au fost evacuați de la hotelurile lor din cauza incendiilor din Lindos și Kiotari. Aici sunt adăpostiți cei mai mulți", spune Kritikos Giorgos, unul din turișii evacuați.

Voluntarii și autoritățile lucrează cot la cot să ajute turiștii să depășească încă o noapte pe insula devastată de incendii.

Printre turiștii evacuați sunt și în jur de 30 de români care au ajuns în adăposturi. Sutele de pompieri urcă turiștii în bări la lumina lanternelor.

În Grecia sunt 130 de pompieri români. Mai multe autospeciale cu apă și spumă au trecut cu feribotul pe insula Rhodos să sară în ajutorul salvatorilor eleni.

Incendii uriașe sunt și în insula Corfu, o altă destinație la mare căutare. Vegetația uscată arde cu repeziciune, iar flăcările ajung și la pădurile din zona de nord-vest a insulei. Focul uriaș se vede din Albania.

Câțiva turiști din Corfu au încercat să oprească răspândirea flăcările, însă efortul lor este imposibil în fața dezastrului.

