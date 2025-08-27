O singură banană conține aproximativ 100 de calorii, și poate fi o gustare excelentă și sănătoasă, fiind de preferat în schimbul altor alimente bogate în zahăr sau care sunt procesate.

Ce se întâmplă în organism, atunci când mănânci două banane pe zi?

Consumul acestor fructe devine riscant numai atunci când mănânci mult prea multe. Specialiștii recomandă adulților să mănânce aproximativ două banane pe zi.

Dacă încă mai aveți nevoie de motive pentru a fi convinși că trebuie să includeți aceste fructe în dieta dumneavoastră, iată care sunt beneficiile incredibile ale consumului de banane.

Îți vor asigura doza zilnică de potasiu

Potasiul este un nutrient esențial pentru buna funcționare a organismului. Acest element se găsește într-o mare varietate de alimente vegetale și animale, dar și în băuturi. Multe fructe și legume sunt surse excelente de potasiu. Bineînțeles, banana este bogată în potasiu, acest mineral crucial pentru viață și necesar ca inima, rinichii și alte organe să funcționeze normal. Deficitul de potasiu este asociat cu un risc crescut de hipertensiune arterială, boli de inimă, accident vascular cerebral, artrită, cancer, tulburări digestive și infertilitate.

Luptă cu bolile respiratorii cronice

Potasiul te poate ajuta, de asemenea, să reduci riscul de a dezvolta boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Aceasta afectează întregul sistem respirator. O analiză din 2022, publicată în BMC Emergency Medicine, a găsit o legătură între nivelurile scăzute de potasiu și dezvoltarea BPOC. De fapt, până la unul din cinci pacienți cu BPOC incluși în analiză aveau hipokaliemie (deficit de potasiu).

Bananele reglează tensiunea arterială

Studiile au arătat că un consum zilnic de banane poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Deși, corpul tău necesită sodiu în cantități mici, consumul în exces de sodiu, poate duce la hipertensiune arterială. Însă, doza necesară zilnică de sodiu si potasiu ajută la reglarea tensiunii arteriale, aceasta fiind determinată de aceste elemente. Deci, consumul de banane vă va oferi anumite cantități ale acestor elemente necesare.

Consumul de banane reduce riscul apariției de cancer

Vitamina C, aflată în banane și în fructe, în general, ajută la combaterea formării radicalilor liberi, despre care se știe că pot duce la apariția cancerului. Cercetările arată că un consum frecvent de banane poate scădea riscul apariției cancerului colorectal cu 72%.

Consumul de banane îți protejează inima

Dacă alegi să mănânci o banană pe zi, inima ta s-ar putea să-ți mulțumească. Un nou studiu arată că un consum adecvat de potasiu și sodiu poate înjumătăți riscul decesului cauzat de bolile cardiovasculare.

Bananele calmează iritațiile stomacului

Cu siguranță toată lumea a avut la un moment dat probleme din cauza stomacului deranjat, fie că este vorba despre un virus, greață sau doar o senzație de disconfort.

În astfel de situații, specialiștii recomandă o dietă care conține alimente care sunt ușor de digerat, cum ar fi bananele, orezul, merele și pâinea prăjită. Echilibrul electrolitic se va stabiliza datorită potasiului.

Bananele îți conferă energie

Poți avea parte de o gustare sănătoasă care oferă numeroase vitamine și minerale, inclusiv fibre, potasiu și vitamina C. Fibrele din banane ajută digestia și stabilizează nivelul de zahăr din sânge. O banană medie are 14 grame de zahăr. Prin urmare, bananele sunt o gustare bună atunci când trebuie să rămâi energizat.

Nu exagerați cu consumul de banane

Chiar dacă vă plac mult bananele, nu exagerați, consumând mai mult de două pe zi. Prea mult potasiu poate cauza o afecțiune, uneori fatală, numită hiperkaliemie. Aceasta poate duce la insuficiență renală. Însă, asta ar însemna să mâncați mult prea multe banane într-o singură zi. Limitați-vă, așadar, la două banane pe zi, conform recomandării specialiștilor.