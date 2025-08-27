Care este tipul de carne care ar putea reduce riscul de cancer, conform unui studiu

Studiul care schimbă perspectiva asupra proteinelor animale

Cercetarea, publicată în revista Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, a analizat datele a aproape 16.000 de adulți cu vârsta de peste 19 ani, participanți la National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). Specialiștii au comparat consumul de proteine animale și vegetale cu riscul de deces din cauza cancerului, bolilor cardiovasculare sau a altor cauze.

Rezultatele au arătat că un aport mai ridicat de proteine animale nu crește riscul de mortalitate. Mai mult, datele sugerează o scădere semnificativă a deceselor legate de cancer în rândul celor care au inclus mai multe proteine animale în alimentație.

Profesorul Stuart Phillips, șeful Departamentului de Kineziologie de la Universitatea McMaster și coordonatorul studiului, explică: "Există multă confuzie în jurul proteinelor – cât să consumăm, de unde să le luăm și ce înseamnă pentru sănătatea pe termen lung. Acest studiu aduce mai multă claritate și îi ajută pe oameni să ia decizii informate, bazate pe dovezi."

Proteinele și bolile cardiovasculare

Analiza a demonstrat că nu există nicio asociere între consumul de proteine – fie ele animale sau vegetale – și riscul de deces din cauze cardiovasculare. Astfel, ambele tipuri de proteine pot face parte dintr-un model alimentar sănătos. Totuși, proteina animală pare să aducă un efect protector împotriva mortalității cauzate de cancer, sugerând că un consum echilibrat de carne poate fi benefic pe termen lung.

Implicații pentru dieta și sănătatea pe termen lung

Deși studiile observaționale nu pot demonstra cauzalitatea directă, ele ajută la identificarea unor tipare importante și oferă recomandări practice. Combinate cu dovezile din cercetările clinice, rezultatele sprijină ideea că proteinele animale, incluse într-o dietă echilibrată, contribuie la sănătate și longevitate.

