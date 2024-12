Vitamina C, cunoscuta si sub denumirea de acid ascorbic, a beneficiat de-a lungul timpului de foarte multa atentie; fiind una dintre cele mai cunoscute si disponibile vitamine, nu este de mirare ca s-a situat intotdeauna in topul listei suplimentelor.

Alimente bogate in vitamina C – lista completa

Macese

Macesele sunt fructe mici si dulci, macesul fiind un arbust din familia trandafirilor. Macesele se numara printre cele mai cunoscute alimente bogate in vitamina C. De exemplu, sase macese furnizeaza 119 mg de vitamina C, sau 132% din DZR. Măceșele, așadar, se află în topul celor mai bogate fructe, bogate în vitamina C.

Ardei iuti

Ardeii iuti pot fi intepatori, insa si extrem de nutritivi. De exemplu, un ardei iute verde contine 109 mg de vitamina C, sau 121% din DZR. In comparatie, un ardei iute rosu contine 65 mg, sau 72% din DZR.

Guave

Acest fruct tropical cu pulpa roz, originar din Mexic si America de Sud, se numara printre cele mai bune alimente bogate in vitamina C. O singura guava contine 126 mg de vitamina C, sau 140% din DZR. In plus, contine in cantitati impresionante de licopen, un carotenoid considerat unul dintre cei mai puternici antioxidanti.

Portocale

Citricele si, in special, portocalele sunt printre cele mai apreciate alimente bogate in vitamina C. O portocala de marime medie asigura 70 mg de vitamina C, ceea ce reprezinta 78% din DZR.

De asemenea, exista si alte citrice care pot asigura aportul zilnic de vitamina C. De exemplu, o jumatate de grapefruit contine 44 mg sau 73% din DZR, o mandarina 24 mg sau 39% din DZR si sucul unui lime 13 mg sau 22% din DZR.

Lamai

O lamaie cruda intreaga, inclusiv coaja ei, contine 83 mg de vitamina C, sau 92% din DZR. In plus, vitamina C din sucul de lamaie are si efect antioxidant.

Capsune

Capsunele se numara printre cele mai delicioase alimente bogate in vitamina C. 152 de grame ofera 89 mg de vitamina C, sau 99% din DZR. Capsunele contin un amestec divers si puternic de vitamina C, mangan, flavonoide, acid folic si alti antioxidanti extrem de benefici.

Ardei gras galben

Continutul de vitamina C al ardeilor grasi creste pe masura ce acestia se maturizeaza. 75 de grame de ardei galben asigura 137 mg de vitamina C, sau 152% din doza zilnica recomandata, o cantitate dubla fata de cea care se gaseste in ardeii grasi verzi.

Consumul acestor alimente bogate in vitamina C este esential pentru sanatatea ochilor si poate ajuta la protejarea impotriva avansarii cataractei.

Patrunjel

Patrunjelul se numara printre cele mai aromate alimente bogate in vitamina C. 8 grame de patrunjel proaspat contin 10 mg de vitamina C, asigurand 11% din doza zilnica recomandata.

Asemeni altor legume cu frunze verzi, patrunjelul este o sursa importanta de fier non-hem. Vitamina C creste absorbtia fierului non-hem, iar acest lucru ajuta la prevenirea si tratarea anemiei feriprive (prin deficit de fier).

Kiwi

Un kiwi de dimensiune medie contine 71 mg de vitamina C, sau 79% din DZR. Cercetatorii au descoperit ca aceste alimente bogate in vitamina C pot ajuta la reducerea stresului oxidativ, la scaderea colesterolului si la imbunatatirea imunitatii.

Coacaze negre

56 de grame de coacaze negre (Ribes nigrum) contin 101 mg de vitamina C, sau 112% din DZR. Culoarea inchisa a coacazelor este data de flavonoidele antioxidante cunoscute sub numele de antociani. Potrivit cercetarilor, o alimentatie bogata in antioxidanti, cum ar fi vitamina C si antocianii, pot reduce daunele oxidative care pot provoca afectiuni cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul si tulburarile neurodegenerative, scrie sursa.