Pe vremuri, specialistii in nutritie considerau ca o dieta bogata in grasimi ii ingrasa si imbolnaveste pe oameni. Intre timp insa lucrurile s-au schimbat. Singurele grasimi cu adevarat periculoase pentru sanatate sunt cele trans. In vreme ce celelalte tipuri de grasimi sunt, in general, benefice. Ba chiar ajuta la scaderea in greutate.

Bineinteles ca nu poti doar adauga alimente grase la o dieta deficitara si gata slabesti. Insa „consumul unor alimente nutritionale variate, inlucisv grasimile, ajuta la senzatia de satietate si la prevenirea supraalimentarii”, a explicat specialistul in neurostiinte Darya Rose. Iar acest lucru determina scaderea in greutate.

Daca vrei sa ramai suplu si sa ai un stil de viata sanatos poti depasi teama de grasimi prin adaugarea urmatoarelor alimente in dieta ta:

1. Nuci, alune, seminte

Chiar daca sunt bogate in calorii – o portie de 18 nuci, alune etc contine 170 calorii – studiile au demonstrat ca oamenii care le mananca mai des au un IMC (Indice de Masa Corporala) mai mic comparativ cu persoanele care nu le consuma. Oamenii de stiinta cred ca daca mananci nuci si alune cresti numarul de calorii arse. Iar tu te simti satul pentru mai multa vreme. Ceea ce inseamna ca in final mananci mai putine calorii.

2. Ulei de cocos

Cercetarii preliminare au aratat ca o lingura de ulei de cocos poate creste rata metabolica avand ca rezultat arderea a inca 120 de calorii pe zi.

3. Avocado

Avocado furnizeaza un mix de grasimi sanatoase, fibre si vitamine ceea ce-l plaseaza in topul alimentelor recomandate de dieteticieni. Studiile au aratat ca persoanele supraponderale care mananca jumatate de avocado la praz se simt satule si peste cinci ore.

4. Somon salbatic

Contine din plin omega 3 (cel mai bun tip de grasime pe care il poti consuma) si, in plus, este si foarte gustos. In plus, somonul este o sursa excelenta de proteina

5. Unt de la vaci hranite cu iarba

Contine mai mult omega 3 decat orice alt unt, lucru ce ajuta la scaderea in greutate potrivit unor studii asupra suplimentelor de omega 3.

6. Carne de vita de la animale hranite cu iarba

Toti expertii sunt de acord ca poti scadea in greutate daca consumi mai putine calorii indiferent ca adopti o dieta vegetariana sau mananci si alimente precum burgerii. Carnea de la vitele hranite cu iarba contine mai putine calorii si mai multe grasimi omega3.

7. Galbenusul de ou

Potrivit unor studii recente oul nu creste nivelul de colesterol si nici nu favorizeaza declansarea bolilor de inima asa cum se credea pana acum. Oul cu tot cu galbenusul, ajuta la satietate ceea ce te ajuta sa mananci mai putin.

8. Branza grasa

Studiile au demonstrat ca persoanele care consuma mai putine calorii si mananca mai multe lactate scad mai repede in greutate comparativ cu persoanele care doar consuma mai putine calorii.

Nenumarate cercetari au demonstrat ca oamenii care au in dieta lor lactate grase au sanse mai mici sa devina supraponderali sau obezi. Ba mai mult, s-a demonstrat stiintific ca persoanele care mananca 5 portii pe saptamana de lactate grase au un IMC mai mic decat persoanele care nu mananca niciodata lactate. Oamenii de stiinta cred ca proteina din aceste produse creste satietatea, iar calciul reduce absorbtia de grasimi. In plus, se crede ca anumiti acizi din branzeturile vechi ajuta la inmultirea bacteriilor bune din intestin si, in plus, accelereaza metabolismul.

