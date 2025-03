Contrar credintei populare, laptele nu este cea mai bogata sursa de calciu. Desi este adesea promovat pentru continutul sau de calciu, exista alternative care ofera mult mai mult din acest mineral esential pentru sanatatea oaselor si a dintilor.

Un exemplu surprinzator este susanul. Semintele de susan, desi mici, sunt o adevarata comoara nutritionala, continand de aproape zece ori mai mult calciu decat laptele. Asadar, daca vrei sa iti imbogatesti alimentatia cu surse eficiente de calciu, susanul merita cu siguranta un loc in dieta ta zilnica.

Laptele contine aproximativ 120 mg de calciu/100 ml, iar semintele au un continut impresionant de aproximativ 975 mg de calciu/100 g, situandu-se pe prima pozitie in randul alimentelor vegetale bogate in calciu.

Ce sunt semintele de susan?

Semintele de susan (Sesamum indicum) sunt seminte mici, plate, care pot fi de culoare alba, neagra sau bruna. Acestea sunt folosite frecvent in bucataria asiatica, in produse de panificatie si ca toppinguri pentru diverse preparate. Semintele de susan au un gust usor nucos si pot fi consumate crude, prajite sau sub forma de ulei.

Beneficiile semintelor de susan

Continut ridicat de calciu : Asa cum am mentionat, semintele de susan sunt extrem de bogate in calciu. Acest mineral este esential pentru mentinerea sanatatii oaselor si dintilor, ajutand la prevenirea osteoporozei si a altor afectiuni legate de scaderea densitatii osoase.

Sursa de nutrienti : Pe langa calciu, semintele de susan sunt o sursa buna de alte minerale, cum ar fi fierul, magneziul, fosforul si zincul. De asemenea, contin vitaminele B si E, esentiale pentru metabolismul energetic si pentru protectia celulara.

Antioxidanti : Semintele de susan sunt bogate in antioxidanti, cum ar fi sesamina si sesamolina, care ajuta la combaterea stresului oxidativ din organism. Acesti antioxidanti pot reduce inflamatia si pot sprijini sanatatea cardiovasculara.

Fibre alimentare : Continutul de fibre din semintele de susan contribuie la sanatatea digestiva, ajutand la mentinerea unui tranzit intestinal regulat si la prevenirea constipatiei.

Sanatatea inimii: Consumul de seminte de susan poate ajuta la reducerea tensiunii arteriale si la imbunatatirea profilului lipidic, datorita continutului de grasimi sanatoase, cum ar fi acizii grasi mono- si polinesaturati.

sursa: Sfat Naturist