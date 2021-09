Romania, cu 1.122.653 de cazuri COVID-19 și 35.036 de decese asociate COVID-19, are o rată de infectare acumulată la 14 zile de 130,38, la 100.000 de locuitori și o rată a deceselor de 25,71, potrivit datelor Centrului European al Bolilor (ECDC).

„În momentul de față, România are o rată a transmiterii de 1,26, e pe locul doi în Europa, după Slovacia. E clar că România are o problemă majoră în raport cu celelalte ţări. Această transmitere se întâmplă la o populaţie care este protejată în mică măsură. Dacă noi avem 30-32% din populaţie vaccinată, la care se mai adaugă 10-15 procente maxim de persoane care au trecut prin boală, în mod evident mai mult de jumătate din populaţia ţării este vulnerabilă. Or, chestiunea asta înseamnă că această populaţie vulnerabilă este la risc să ajungă în spital, să facă complicaţii, să aglomereze secţiile de terapie intensivă şi să facă greu gestionabil sistemul de sănătate”, a avertizat medicul Alexandru Rafila, deputat PSD, joi, într-o conferință de presă.