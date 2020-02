EXCLUSIV Reacția medicului anestezist în cazul copilului din Pitești. Dosar penal pentru vătămare corporală, deschis de polițiști

„Tehnica folosita se cheama analogosedare, este o tehnică curentă. Am o experienta de peste 400 de copii care au efectuat tratamente stomatologice sub aceasta forma. Pacientul, familia pacientului și-a dat acordul pentru aceasta tehnica. Lucrurile au decurs in mod normal pana la un moment dat, aproximativ 45 de minute de la inceperea interventiei, unde am avut un episod de bradicardie severa asociat cu scaderea saturatiei oxigenului, care au dus la un stop cardiorespirator destul de imediat. Motiv pentru care am instituit resuscitare rapida si pacientul a plecat din clinica stabilizat catre un serviciu de pediatrie de urgenta.

Copilul avea nevoie de aceasta procedura care este indicata doar la pacientii cu anumite probleme. Dozele ca de fiecare data sunt calculate pe kilogram corp. Am reactionat in parametri profesionali”, a declarat medicul anestezist Adrian Dinescu pentru Realitatea PLUS.

Întrebat dacă băiatul de 4 ani era pentru prima dată la clinică, medicul a răspuns că „da, fratele lui a mai fost de doua ori sedat”.

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Argeş au mers în control la clinica unde a fost tratat băiatul, scrie și realitateadearges.net.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești au întocmit dosar penal in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

„Politistii s au sesizat din oficiu la aceasta situație, a fost intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Au fost audiate toate persoanele implicate si au fost riicate mai multe materiale de la cabinetul stomatologic”, a declarat purtătorul de cuvânt IPJ Argeș, Florin Popa.

Dosarul penal a fost deschis de polițiști după ce un băiețel de patru ani din Pitești a intrat în comă în urma unei anestezii la dentist. Incidentul șocant s-a petrecut luni la o clinică din Pitești. Băiatul a fost adus la București și se află la Spitalul Grigore Alexandrescu, la reanimare, fiind intubat. Ministrul Sănătății, Victor Costache, a trimis marți Corpul de Control la Cabinetul stomatologic din Pitești. Reprezentanții clinicii din Pitesti au transmis, marți, că părinții au decis tratament sub anestezie deși ei au recomandat calea clasică.