Copil în comă după o anestezie. Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Pitești. Reacția clinicii stomatologice

Ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control la Cabinetu lstomatologic din Pitești pentru a vedea cum a fost posibil ca de la o anestezie la dentist un copil să intre în comă.

Incidentul s-a petrecut luni. După o anestezie la un dinte, băiatul de 4 ani a început să se simtă rău.

Imediat a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Pitești, a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitat, apoi stabilizat.

După ce starea sa a devenit din ce în ce mai gravă, medicii au decis ca băiețelul să fie dus la București.

Băiețelul a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală în seara de luni.

În prezent, starea sa este foarte gravă.

Băiatul de patru ani este internat la sectia de reanimare, fiind intubat.

Reacția clinicii stomatologice din Pitești

Reprezentanții clinicii stomatologice din Pitești transmit că au respectat cererea părinților, deși recomandarea medicilor a fost tratamentul clasic, și nu unul sub anestezie.

„Copilul în vârstă de 4 ani şi 8 luni a venit pentru prima dată la clinica noastră la o consultaţie de specialitate pe 18 ianuarie. În urma acesteia, s-a constatat că avea nevoie de obturaţii cu tratamente de canal şi obturaţii simple. Deşi s-a dovedit necooperant, părinţilor li s-a recomandat să încerce totuşi tratarea clasică, chiar dacă exista posibilitatea ca tratamentele să dureze mult şi rezultatele să se lase aşteptate. Părinţii au optat însă pentru analgosedare deoarece ştiau de existenţa acestei opţiuni de la fratele mai mare al copilului, căruia i se efectuaseră anterior tratamente stomatologice sub analgosedare în clinica noastră. Ţinem să precizăm că tratamentele stomatologice sub analgosedare sunt recomandate în cazul pacienţilor anxioşi, care nu cooperează cu medicul dentist şi a căror stare de sănătate are de suferit din acest motiv”, au transmis reprezentanţii Clinicii, potrivit realitateadearges.net.