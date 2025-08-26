Există șase nutrienți de bază care sunt necesari pentru a ne susține sănătatea. Aceștia sunt proteinele, carbohidrații, grăsimile, vitaminele, mineralele și apa. Două alimente din categoria carbohidraților, însă, prezintă pericole pentru activitatea cerebrală, dacă sunt consumate în exces. Este vorba despre pâine și cartofi, conform neurochirurgului invitat la un post de televiziune.

Sigur că niciun aliment în exces nu este benefic pentru organism. În cazul românilor însă, pâinea și cartofii sunt două alimente nelipsite de pe masă. Mai mult decât atât, acestea sunt consumate deseori în exces, provocând oboseală.

Medicul Vlad Ciurea atrage atenția că acest tipar alimentar poate avea consecințe nefaste asupra sănătății. De curând, medicul neurochirurg a explicat că pâinea, deși hrănitoare în cantități mici, devine un inamic al energiei și al activității cerebrale atunci când este consumată frecvent și în cantități mari. De asemenea, acesta a punctat că pâinea poate chiar neutraliza efectul cafelei și poate încetini funcțiile creierului.