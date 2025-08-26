Desertul recomandat de neurochirurgul Leon Dănăilă

Leon Dănăilă recomandă consumulunui desert care nu este deloc bogat în zahăr și este accesibil tuturor. Este vorba despre ciocolata neagră. Bogată în flavonoide, ciocolata neagră este considerată a fi un aliat important în protejarea creierului. Flavonoidele sunt antioxidanți puternici care combat stresul oxidativ și susțin circulația cerebrală.

Neurochirurgul susține că, dacă este consumată zilnic în cantitate moderată, ciocolata neagră ajută la păstrarea tinereții mentale și la prevenirea declinului cognitiv, scrie Unica.

Potrivit lui Leon Dănăilă, trebuie consumată o cantitate de 20-30 grame de ciocolată neagră pe zi. Este important ca aceasta să aibă un conținut ridicat de cacao, de peste 70%, și să fie consumată ca atare și nu sub formă de prăjituri, creme sau batoane pline de zahăr. Medicul neurochirurg spune că această cantitate este suficientă pentru a aduce beneficii cognitive, fără a încărca organismul cu zaharuri și grăsimi, notează CSID.

Ciocolata neagră stimulează circulația sângelui în creier, îmbunătățește memoria, vigilența și poate chiar influența pozitiv starea de spirit, datorită conținutului de teobromină și feniletilamină. Leon Dănăilă mai recomandă și alte alimente care sunt benefice pentru creier, dacă sunt consumate cu moderație. Este vorba despre 150 ml de vin roșu pe zi, precum și până la trei ceșcuțe mici de cafea, care pot stimula concentrarea și reduce riscul de boli neurodegenerative.

Medicul neurochirurg spune că activitatea fizică regulată, cititul, exercițiile de memorie, conversațiile frecvente și activitățile sociale contribuie în mod esențial la păstrarea unui creier activ și sănătos pe termen lung, conform sursei precizate.