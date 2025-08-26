Ficatul se îmbolnăvește, și nu este singurul, de la preparatele prea grase, de la alimentele prăjite, pline de grăsimi hidrogenate, zahăr și aditivi controversați. Întregul organism are de suferit, de aceea este bine să iei măsuri din timp și să reduci la minimum alimentele nesănătoase, de tip fast food, consumul de alcool sau de țigări, scrie Unica.ro.

Ceaiuri pentru ficatul gras

Plantele amare medicinale sunt recunoscute din vechime drept cele mai bune plante pentru digestie și pentru ficat. Ciulinul mov și păpădia sunt remedii de când lumea pentru bolile ficatului, iar ceaiurile și infuziile din aceste plante, consumate în mod regulat, ajută ficatul gras să se recupereze.

Ceaiul de armurariu

Scaiul mov sau ciulinul, cunoscut în lumea botanică drept armurariu, conține silimarină și un complex de flavoinoide și substanțe amărui cu proprietăți antiinflamatoare și hepatoprotectoare. De la această plantă se consumă semințele din care se prepară infuzii benefice pentru ficat și stomac.

Infuzia de armurariu se face dintr-o linguriță de semințe măcinată la o cană de 250 ml de apă clocotită. Se lasă la infuzat timp de 10 minute, se strecoară și se consumă de două ori pe zi, după masa de prânz și după cină. Ad Armurariul ajută la regenerarea celulelor hepatice și previne depunerile de grăsimi în ficat. El reduce inflamația pe care o provoacă steatoza hepatică și poate îmbunătăți rezistența la insulină.

Ceaiul de păpădie

Rădăcina de păpădie este bogată în flavonoizi amărui și conține acid clorogenic care ajută celulele hepatice să elimine depunerile de grăsimi. Păpădia este recunoscută pentru efectul ei hepatotonic. Ea stimulează producția de bilă și previne astfel acumulările de grăsimi și toxine în ficat. Este și unul dintre cele mai bune ceaiuri pentru rinichi. Infuzia din rădăcină de păpădie se numără printre cele mai bune ceaiuri pentru ficatul gras și chiar ajută la regenerarea acestui organ.

Pentru infuzie se folosesc 2 lingurițe de rădăcină uscată de păpădie la 250 ml de apă clocotită. Se lasă să infuzeze 5-10 minute și se consumă câte două căni înainte de mesele principale ale zilei. Ceaiul de anghinare O altă plantă amăruie excelentă pentru ficat este anghinarea. O poți consuma pregătită la cuptor, dar și sub formă de ceai medicinal.

Anghinarea conține cinarină, un compus care ajută la stimularea funcției hepatice și a secreției biliare. Ea contribuie la reducerea colesterolului și a grăsimilor acumulate în ficat. Infuzia de anghinare se face dintr-o linguriță de frunze uscate la 250 ml de apă fierbinte. Se lasă la infuzat 10-15 minute, apoi se strecoară. Se consumă 1 – 2 căni pe zi, preferabil după mese pentru a stimula digestia și pentru a ”topi” grăsimile grele, pentru a combate balonarea și problemele de digestie.

Ceaiul de turmeric

Curcuma sau turmericul este o plantă înrudită cu ghimbirul, ale cărei rădăcini conțin curcumină, un compus cu efect hepatoprotector și antiinflamator. Curcumina stimulează fluxul biliar, previne inflamația și depunerile de grăsimi în ficat. Infuzia de turmeric se face dintr-o linguriță de pudră la 250 ml de apă fierbinte timp de 5-10 minute. Se consumă 1 – 2 căni pe zi, de preferat între mese.

Ceaiul verde

Încearcă să înlocuiești o vreme cafeaua pe care o bei cu frișcă sau cu lapte și să consumi dimineața ceai verde. Mai multe studii au demonstrat că un consum moderat de ceai verde, adică o ceașcă dimineața, are efecte tonice pentru ficat și bilă.

Ceaiul verde consumat pe termen lung, dar fără să abuzezi de el, poate preveni diferite afecțiuni hepatice și digestive, inclusiv cancerul hepatic. Se infuzează 1 linguriță de ceai verde într-o cană cu apă fierbinte, dar nu clocotită. Se lasă 5 minute la infuzat, apoi se strecoară. Se consumă 1 – 2 căni pe zi, de preferat dimineața sau după-amiaza.