Microplasticele se găsesc în alimente, haine, produse de îngrijire personală, cosmetice, dar și în sticlele de plastic. Compușii chimici nocivi se transferă în apă atunci când recipientele de plastic stau în soare, la temperaturi ridicate.

Un studiu din 2023 a descoperit că patru tipuri comune de plastic, inclusiv polietilena, care au fost expuse la intemperii folosind o cameră cu lumină UV și un incubator setat la 98,6 grade Fahrenheit, au eliberat microparticule și nanoparticule. Probele de control, care au fost păstrate într-un frigider, au eliberat însă puține sau deloc particule.

Riscurile pentru sănătate ale unui singur incident sunt probabil scăzute, dar „aș fi prudent în ceea ce privește expunerile repetate sau cronice”, a spus Jaime Ross, profesor asistent de neuroștiințe la Universitatea din Rhode Island, pentru washingtonpost.

În plus, odată ce ați început să beți, încercați să nu lăsați restul lichidului într-un mediu cald, „deoarece căldura ar putea contribui la dezvoltarea agenților patogeni”, a avertizat ea.

„Microplasticele, și în special nanoplasticele, pot pătrunde în țesuturile biologice din ficat, rinichi, colon, placentă, plămâni, creier și inimă și pot intra în celulele sanguine și chiar în laptele matern”, spune Nicole Deziel, profesor la Școala de Sănătate Publică Yale.

Plasticul poate conține, de asemenea, substanțe chimice precum fenoli și ftalați, care au fost asociate cu probleme de sănătate, cum ar fi probleme de sarcină și probleme de dezvoltare neurologică, precizează Deziel.

Cum puteți limita expunerea la microplastice și nanoplastice

-Folosiți sticle din sticlă sau oțel inoxidabil

-Depozitați sticlele de apă din plastic departe de căldură și de lumina UV

-Înlocuiți regulat sticlele de apă din plastic de unică folosință care sunt păstrate în mașină pentru a reduce expunerea potențială.