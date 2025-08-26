Sfecla roșie este bogată în micronutrienți, vitamine și minerale, însă rolul principal în reglarea tensiunii aparține nitraților naturali. Acești nitrați, odată consumați, sunt transformați în oxid nitric în organism, un compus esențial care relaxează vasele de sânge și îmbunătățește fluxul sanguin.

Un aspect important descoperit de cercetători este legătura dintre sănătatea orală și eficiența acestui proces: bacteriile benefice din gură joacă un rol esențial în transformarea nitraților în oxid nitric. Dezechilibrele microbiene sau prezența bacteriilor dăunătoare pot reduce acest mecanism, diminuând efectele pozitive asupra tensiunii arteriale, scrie click.ro.

Implicațiile pentru sănătatea cardiovasculară

Rezultatele sugerează că nitrații din sfecla roșie pot fi un instrument valoros pentru menținerea tensiunii arteriale în limite sănătoase, mai ales la persoanele în vârstă, când producția naturală de oxid nitric scade. Pe lângă sfecla roșie, alte alimente bogate în nitrați, precum spanacul, rucola, feniculul, țelina și kale, pot oferi efecte similare asupra sănătății cardiovasculare.

Cercetătorii atenționează, totuși, că sunt necesare studii mai ample pentru a confirma aceste efecte în populația generală și pentru a determina doza optimă de consum zilnic.

Sucul de sfeclă roșie nu este doar o băutură sănătoasă și energizantă, ci poate deveni un aliat puternic în prevenția hipertensiunii și în protecția inimii. Prin reducerea tensiunii arteriale și prin stimularea bacteriilor benefice din cavitatea orală, acest remediu natural poate contribui la menținerea sănătății cardiovasculare pe termen lung. Introducerea regulată a sucului de sfeclă în dietă, alături de un stil de viață echilibrat, poate fi un pas mic, dar eficient, către o inimă mai sănătoasă și o viață mai lungă.