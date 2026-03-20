Ministrul Sănătății:”Paliaţia şi îngrijirile la domiciliu nu sunt opţionale. Săptămâna aceasta, România a făcut un pas concret înainte”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat, vineri seară, că România a făcut paşi înainte pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Îngrijiri Paliative şi Îngrijiri la Domiciliu, servicii fără de care sistemul sanitar este incomplet.

”Îngrijirea care aduce confort şi demnitate nu ar trebui să fie un privilegiu. În orice sistem de sănătate funcţional, paliaţia şi îngrijirile la domiciliu nu sunt opţionale. Sunt o formă de respect faţă de pacient şi faţă de familie, mai ales în cele mai dificile momente. Fără ele, vorbim despre un sistem incomplet”, a scris ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Oficialul a subliniat că în această săptămână, România a făcut un pas concret înainte: ”Peste 40 de experţi, alături de parteneri naţionali şi internaţionali, s-au întâlnit la Bucureşti, în cadrul Grupului Tehnic de Lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Îngrijiri Paliative şi Îngrijiri la Domiciliu”.

”Împreună cu experţii OMS şi cu sprijinul oferit prin PNRR, lucrăm la soluţii reale: integrarea serviciilor în sistemul de sănătate, acces la medicamente esenţiale, ghiduri clinice clare, finanţare sustenabilă şi extinderea îngrijirilor la domiciliu”, a mai transmis Rogobete.

Șeful de la Sănătate a ținut să precizeze faptul că îşi doreşte ”mai puţine strategii scrise şi mai multe soluţii aplicate”.

”Nu proiecte stufoase, ci măsuri clare, inspirate din modele care funcţionează deja în alte ţări, adaptate rapid şi implementate eficient în România”, a conchis ministrul.