Conducerea societăţii transmite că întreruperea lucrului este o acţiune ilegală şi nu se vor plăti orele nelucrate salariaţilor implicaţi.

De asemenea, STB SA se va adresa instanţei pentru a declara greva ilegală şi pentru recuperarea prejudiciului.

"Ca urmare a protestului ilegal al unor salariaţi din cadrul STB SA la îndemnul reprezentanţilor Sindicatului Reprezentativ, călătorii din zona metropolitană se găsesc în imposibilitatea de a utiliza pe durata grevei titlurile de călătorie achiziţionate, mai multe vehicule din parcul STB SA fiind blocate în depouri şi autobaze. Pentru a asigura continuitatea serviciului public de transport, fără a afecta călătorii în deplasările lor, STB SA a transmis o solicitare către TPBI, pentru ca în conformitate cu Contractul de delegare, să dispună, în măsura posibilităţilor, înlocuirea vehiculelor STB SA care nu sunt prezente pe linii conform programării, cu altele disponibile la ceilalţi operatori de transport din zona metropolitană", se menţionează în anunţul societăţii postat pe site-ul propriu.

"Trebuie să ne asumam ca in conducerea STB nu trebuie sa mai existe membri de sindicat. Aceasta greva este ilegala. Domnul Petrariu spune ca nu e greva provocata de el. Exista, insa, documente care vor sta la baza unei plangeri penale. Angajatii STB sunt manipulati. Sunt deschis de azi la orice negociere, am fost tot timpul deschis. Am transmis de la inceputul anului invitatia de a intra la negocieri pentru contractul colectiv de munca, nu s-a raspuns la ea", a declarat directorul STB, Adrian Criț.

"Azi a iesit un troleibuz la 5, la baza si a fost sunat de liderii de sindicat si a fost obligat sa se retraga la depoul Vatra Luminoasa. In momentul de fata, circula doar concurenta noastra. Sindicatul reprezentativ nu si-a dorit niciodata eficientizarea acestei companii", a mai spus directorul STB.

"Doresc ca cetatenii sa beneficieze de transportul public. Incercam deschiderea negocierilor. La 9:00, cand se deschide Tribunalul, vom face sesizare pentru aceasta greva ca este ilegala pentru suspendarea ei. In doua zile, Tribunalul trebuie sa se pronunte. Aceasta nu este o greva, cum spune Vasile Petrariu, ivita din senin, e ilegala, in conditii de pandemie", a mai spus Crit.

"Interesele sindicale trebuie sa inceteze in aceasta companie. Urmare a sesizarilor, consider ca Petrariu va urma calea lui Radoi. E si politician, chiar daca nu are voie, si membru in CGMB. Cineva finanteaza acest lucru. Cineva trebuie sa se autosesizeze", a acuzat directorul STB.