Judeţul Argeş are de cel puţin trei ori mai mulţi urşi decât efectivele normale care ar trebui să existe în zonă. Un apel la 112 făcut de un localnic din Arefu e relevant pentru disperarea la care au ajuns locuitorii din zona montană a judeţului.

În ultimii ani, urşii au făcut prăpăd în gospodăriile din nordul judeţului Argeş. Zeci de oi, capre, porci, câini şi găini au fost sfâşiate de sălbăticiuni.

Apelant: Un echipaj de jandarmi şi poliţişti să vie cu pistoale şi cu toate alea. A venit ursu', ne-a a atacat, a intrat la coteţe, a dat cu oamenii pe drum. Păi ce facem noi, aici, murim pe stradă?!

Operator 112: Unde anume?

Apelant: Căpăţâneni Pământeni, Valea Largă. Crăcan Georgel Mădălin mă numesc eu. Pe Valea Largă. Ies în drum, e o fântână, undeva pe dreapta, acolo mă găsiţi pe mine. Nu putem să mai trăim de urşii ăştia! (înjură) că-i protejează legea, (înjură) cu legea lor, cu tot! A intrat la oaie, a intrat la coteţ şi a fugit, de unde să-l iau eu?

Operator 112: Eu vă întreb dacă ursul mai e în zonă!

Apelant: E (înjură), e prin pădure, dracu' să-l ia pe unde e, am fugit după el… Şi dacă-l omorâm, tot pe noi ne bagă la puşcărie... Să vie un echipaj cu jandarmi, cu pistoale şi mergem şi căutăm ursu'!

Operator 112: Ce să facă jandarmii, să împuşte urşii sau ce să facă?

Apelant: Nu, să-l (înjură)!

Operator 112: Vă rog frumos să vorbiţi frumos! Urgenţa dumneavoastră care este acum?

Apelant: Să vie că ne umblă la coteţe!

Operator 112: E ursul acolo?

Apelant: Bă, da’ eşti prost! Miliţian… Bă, a umblat la găini şi vine!

Operator 112: Aveţi grijă că convorbirea este înregistrată!

Apelant: Şi mi se rupe!

Operator 112: Nu vorbiţi dumneavoastră aşa cu mine! Eu v-am vorbit frumos, da?

Apelant: Taci!

Operator 112: Ce-aţi spus?

Apelant: Veniţi aici cu echipajele şi stăm de vorbă!

Operator 112: Ca să vă dau şi o amendă, da!

Apelant: Păi să-mi daţi şi o amendă… Mi se rupe… de amendă! Hai, veniţi aici, că ursul e pe drum… Taci!

Operator 112: Cui spui, domnule, să tacă?

Apelant: Dacă omoară un om... Vi se rupe vouă dacă omoară un om!

Operator 112: Domnule, vă mai întreb o dată: ursul este la dumneavoastră în curte, acolo?

Apelant: Nu, e la vecinu’ în curte şi l-am alergat noi acum cinci minute…

Operator 112: Unde este ursul? Vă mai întreb o dată!

Apelant: Pe Valea Largă! Capăţâneni Pământeni, Valea Largă, cimitirului, toată lumea ştie de Valea Largă

Operator 112: Nu unde staţi dumneavoastră! Unde e ursul?

Apelant: E prin grădină, pe la vecini, latră toţi câinii. Veniţi să faceţi ceva, că nimeni nu face nimic! De când a venit ursul, vă doare-n… pe toţi!

Operator 112: Aţi făcut reclamaţie la Primărie?

Apelant: Da, am făcut reclamaţie şi la… Dracu să-i ia pe toţi!

Operator 112: Pe Valea Largă, mai exact unde?!

Apelant: Veniţi pe Valea Largă! Mă găsiţi la o fântână. Eu is în drum!

Operator 112: Ce mai e pe acolo?!

Apelant: E ursul, ce dracu să fie?! E mama...?

Operator 112: Dacă nu vorbiţi frumos, nu vă mai trimit nimic!

Apelant: Eu am venit pe drum şi ursul a fost în spatele meu în cinci minute! Păi, ce fac? Merg pe drum şi mă omoară ursul? (…)

Operator 112: Pentru că vorbiţi aşa urât, o să vă trimit jandarmii să vă dea şi o amendă!

Alt operator: Ia întrebaţi-l dacă are nevoie cineva de îngrijiri medicale!

Apelant: Poliţia Română n-are niciun efect!

Primul operator 112: Mă ascultaţi puţin?

Apelant: N-ascult nimic, bă! Voi sunteţi proşti! Ori veniţi, ori nu veniţi?!

Operator 112: Aveţi careva probleme medicale, ceva?

Apelant: N-am nicio problemă medicală… La mine vine ursul mereu, ne-atacă şi pe voi vă doare… Omoară om şi ce face? Omul rămâne mort şi ursul, hooo...!

Operator 112: Vedeţi dumneavoastră că convorbirea a fost înregistrată!

Apelant: Mi se rupe… de înregistrările voastre!

Operator 112: Da, bine!

Apelant: Hai, veniţi! Băgaţi Capăţâneni Pământeni, pe uliţă, pe Valea Largă!

Operator 112: Să pregătiţi şi nişte bani, să vă dea jandarmii amendă!

Apelant: Să-mi (înjurături)… jandarmii! (…) Dacă veniţi, bine, dacă nu…!

Potrivit Jandarmeriei Argeş, apelul înregistrat nu ar fi avut loc în cursul acestui an.

“Este o înregistrare făcută cu operatorul nostru 112, dar estimăm că are o vechime de cel puţin un an jumate/doi ani: 2019-2020! Cel puţin de anul acesta nu este! Nu avem evidenţa. Toate datele acestea sunt stocate de către STS, nu de noi. Colegul respectiv, operatorul 112, a ieşit la pensie. Nu mai lucrează la noi de un an şi ceva", a precizat, pentru adevarul.ro, Flavius Tănase, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Argeş.