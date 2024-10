Beneficiile consumului de alimente de sezon

Alimentele de sezon sunt recoltate la momentul potrivit si sunt mai proaspete, ceea ce inseamna ca isi pastreaza mai bine nutrientii. Fructele si legumele proaspete sunt adesea mai bogate in vitamine si minerale comparativ cu cele care sunt cultivate in afara sezonului si transportate pe distante lungi.

De exemplu, cercetatorul biochimic Donald R. Davis spune ca legumele de pe rafturile supermarketurilor noastre de astazi au cu 5% pana la 40% mai putine minerale decat cele de acum 50 de ani. De asemenea, fasolea verde si mazarea isi pierd intre 15 si 77% din continutul de nutrienti in momentul in care le consumam. Chiar si broccoli in mod normal bogat in nutriiie poate pierde aproape 60% din flavonoide, scrie sfatnaturist.ro.

Cum sa ne adaptam alimentatia in functie de sezon

-Primavara

Primavara aduce o abundenta de verdeturi proaspete si legume crucifere. Spanacul, salata verde, ridichile si sparanghelul sunt doar cateva exemple de alimente care sunt in sezon in aceasta perioada. Acestea sunt bogate in vitamine precum vitamina K, C si folat, si sunt excelente pentru detoxifierea organismului dupa iarna.

-Vara

Vara este sezonul fructelor de padure, rosiilor, dovleceilor si ardeilor. Aceste alimente sunt bogate in antioxidanti, vitamina C si apa, ajutand la mentinerea hidratarii si protectia impotriva stresului oxidativ provocat de expunerea la soare.

-Toamna

Toamna aduce recolte bogate de dovleci, cartofi dulci, mere si pere. Aceste alimente sunt bogate in fibre, vitamina A si potasiu, contribuind la sanatatea digestiva si la intarirea sistemului imunitar pe masura ce ne pregatim pentru iarna.

-Iarna

Iarna este sezonul citricelor, verzei, broccoli si legumelor radacinoase. Citricele sunt o sursa excelenta de vitamina C, esentiala pentru combaterea racelilor, iar legumele radacinoase furnizeaza carbohidrati complecsi care ne ajuta sa ne mentinem nivelul de energie.