Cum sa controlezi grelina pentru a pierde în greutate

Desi grelina este un hormon puternic, exista mai multe modalitati prin care poti influenta nivelurile sale pentru a-ti controla mai bine apetitul si a promova pierderea grasimii. Iată despre ce este vorba.

Mentinerea unui program de mese regulata

Nivelurile de grelina urmeaza un ritm circadian, crescand la ore regulate cand corpul se asteapta sa primeasca hrana. Mentinerea unui program de mese constant poate ajuta la stabilizarea nivelurilor si la evitarea senzatiei intense de foame intre mese.

Consumul de proteine

Studiile arata ca mesele bogate in proteine pot reduce semnificativ nivelurile de grelina in comparatie cu mesele bogate in carbohidrati sau grasimi. Proteinele ajuta la prelungirea senzatiei de satietate, ceea ce inseamna ca vei simti mai putina foame intre mese si vei fi mai putin tentat sa consumi calorii suplimentare.

Somnul de calitate

Somnul joaca un rol esential in reglarea hormonilor, inclusiv a grelinei. Privarea de somn poate creste nivelurile de grelina si, implicit, senzatia de foame. Asigurarea unui somn de 7-8 ore pe noapte poate ajuta la mentinerea echilibrului hormonal si la reducerea poftei de mancare.Reducerea stresului

Stresul cronic poate influenta nivelurile de grelina, crescandu-le si, implicit, creand senzatia de foame. Practici precum meditatia, yoga sau exercitiile fizice regulate pot ajuta la reducerea stresului si la mentinerea sub control a apetitului.

Consumul de alimente bogate in fibre

Fibrele dietetice, in special cele solubile, pot incetini golirea stomacului si pot prelungi senzatia de satietate. Alimentele bogate in fibre, cum ar fi legumele, fructele si cerealele integrale, pot ajuta la mentinerea nivelurilor de grelina sub control, prevenind episoadele de foame intensa.

Evitarea dietelor extreme

Dietele foarte restrictive sau cu un aport caloric foarte scazut pot duce la cresterea nivelurilor de grelina, ceea ce face mai dificila mentinerea unei diete pe termen lung. Adoptarea unui plan alimentar echilibrat si sustenabil este mai eficienta pentru pierderea in greutate si pentru controlul grelinei.

