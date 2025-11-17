Borș de sfeclă roșie

Ingrediente

20 g hribi uscați (opțional)

1 kg sfeclă roșie

2 linguri ulei de măsline

1 ceapă mare tocată fin

5 căței de usturoi (4 feliați, 1 zdrobit la final)

½ linguriță maghiran uscat

½ linguriță cimbru uscat

3 boabe de ienibahar

2 foi de dafin

sare și piper după gust

1 litru supă de legume

1 linguriță zahăr sau sirop de curmale (după gust)

2 conserve de fasole albă (aprox. 800 g)

120 ml zeamă de sfeclă murată sau moare de varză (după gust)

Pentru servire

mărar proaspăt

smântână vegetală

Mod de preparare

Dacă se folosesc hribi uscați, aceștia se spală bine și se acoperă cu 500 ml apă clocotită. Se lasă la înmuiat cel puțin 30 de minute, apoi se strecoară lichidul, având grijă să nu se verse nisipul de pe fund – lichidul obținut devine un stoc aromat ce va fi adăugat ulterior în supă.

Sfecla se curăță și se taie cubulețe mici sau se dă pe răzătoarea mare. Într-o oală mare cu fund gros se încinge uleiul de măsline, se adaugă ceapa tocată și se călește 3–4 minute, până devine translucidă. Se pun usturoiul feliat, maghiranul, cimbrul, foile de dafin, ienibaharul, sarea și piperul, iar aromele se lasă să se deschidă la foc mic, fără să se ardă.

Se adaugă sfecla, supa de legume și, dacă s-au folosit, lichidul strecurat de la hribi. Se amestecă ușor, se aduce la punctul de fierbere, apoi se reduce focul și se fierbe încet 45 de minute, până când sfecla devine fragedă și legumele eliberează toate aromele. Se adaugă fasolea scursă și se lasă să se încălzească 5 minute. La final, se condimentează cu usturoiul zdrobit rămas, puțină zeamă de sfeclă murată sau moare de varză, pentru aciditate, și, dacă este nevoie, un strop de zahăr sau sirop de curmale pentru echilibru.

Se lasă să se odihnească cel puțin o oră înainte de servire, ideal peste noapte, pentru ca gusturile să se așeze. Supa se servește caldă, cu o lingură de smântână vegetală sau clasică, mărar proaspăt tocat și o felie de pâine de casă.

sursa: Hello Taste