Rugăciunea Sfântului Apostol Tadeu este citită și rostită cu mare credință de cei mai năpăstuiți, de cei care nu mai au nicio putere să iasă din necazuri și durere. Cine se află în clipe disperate, cine se luptă cu nedreptatea oamenilor sau cu o boală incurabilă, cine simte că fiecare zi nu este decât o lungă suferință, este bine să se roage la Dumnezeu și să caute sprijinul Sfântului Apostol Tadeu în fiecare zi, dar maia les astăzi, pe data de 21 august.