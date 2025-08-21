Cum să prepari cea mai bună pastă de roșii! Rețeta pe care toate gospodinele trebuie să o încerce!

Pasta de roșii se face din roșii bine coapte, fără coajă și semințe, bine pasate și fierte în mai multe rânduri, pentru a se transforma într-o pastă de consistența. Iată rețeta!

Ingrediente:

  • 20 kg roșii (de preferat bine coapte)
  • 2 kg ceapă (aproximativ 10-12 cepe mari)
  • 3 kg ardei gras (aproximativ 15-20 ardei mari, roșii sau verzi)
  • 1 legătură mare de busuioc proaspăt
  • 1 legătură mare de pătrunjel proaspăt
  • 6-8 căței de usturoi (opțional, pentru un plus de aromă)
  • 150 ml ulei de măsline extravirgin
  • 3 lingurițe sare (sau după gust)
  • 2 lingurițe zahăr (pentru a reduce aciditatea roșiilor)
  • 1 lingură piper negru proaspăt măcinat
  • 3-4 frunze de dafin (opțional)
  • 2-3 lingurițe oregano uscat (opțional)

Instrucțiuni:

  1. Pregătirea legumelor:
    • Spală roșiile bine, taie-le în bucăți mari și îndepărtează părțile stricate sau dure.
    • Curăță ceapa și taie-o în felii subțiri.
    • Curăță ardeii de semințe și cotor, apoi taie-i în bucăți mari.
    • Toacă busuiocul și pătrunjelul proaspăt, dar lasă-le deoparte pentru moment.
  2. Sotarea legumelor:
    • Într-o oală marmorată, încălzește uleiul la foc mediu.
    • Adaugă ceapa și sotează până devine translucidă (aproximativ 10 minute).
    • Adaugă ardeii și continuă să sotezi încă 10-15 minute, până când ardeii devin moi.
  3. Adăugarea roșiilor:
    • Adaugă roșiile tăiate în oală peste ceapă și ardei.
    • Acoperă oala și lasă totul să fiarbă la foc mic pentru aproximativ 1-2 ore, amestecând ocazional, până când roșiile se descompun și totul devine un amestec omogen.
  4. Condimentarea:
    • Adaugă sare, zahăr, piper, frunze de dafin și oregano (dacă folosești).
    • Continuă să fierbi pasta la foc mic, fără capac, pentru a permite evaporarea excesului de lichid, până ajunge la consistența dorită (aproximativ încă 1-2 ore).
  5. Blendarea și finisarea:
    • După ce amestecul s-a redus și s-a îngroșat, îndepărtează frunzele de dafin.
    • Folosește un blender vertical pentru a pasa amestecul până devine o pastă fină.
    • Adaugă busuiocul și pătrunjelul tocat, apoi amestecă bine.
  6. Sterilizarea și conservarea:
    • Pregătește borcanele sterilizându-le în apă fierbinte.
    • Toarnă pasta de roșii fierbinte în borcane, lăsând un spațiu mic în partea de sus.
    • Închide bine borcanele cu capace și fierbe-le într-un bain-marie pentru 30 de minute pentru a sigila complet.
  7. Depozitare:
    • Lasă borcanele să se răcească complet, apoi depozitează-le într-un loc răcoros și întunecat. Sosul de rosii conservat astfel poate rezista până la un an.

Această rețetă îți va oferi o cantitate generoasă de bulion, ideal pentru a fi folosit în diverse preparate pe tot parcursul anului!

