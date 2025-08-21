Ingrediente:
- 20 kg roșii (de preferat bine coapte)
- 2 kg ceapă (aproximativ 10-12 cepe mari)
- 3 kg ardei gras (aproximativ 15-20 ardei mari, roșii sau verzi)
- 1 legătură mare de busuioc proaspăt
- 1 legătură mare de pătrunjel proaspăt
- 6-8 căței de usturoi (opțional, pentru un plus de aromă)
- 150 ml ulei de măsline extravirgin
- 3 lingurițe sare (sau după gust)
- 2 lingurițe zahăr (pentru a reduce aciditatea roșiilor)
- 1 lingură piper negru proaspăt măcinat
- 3-4 frunze de dafin (opțional)
- 2-3 lingurițe oregano uscat (opțional)
Instrucțiuni:
- Pregătirea legumelor:
- Spală roșiile bine, taie-le în bucăți mari și îndepărtează părțile stricate sau dure.
- Curăță ceapa și taie-o în felii subțiri.
- Curăță ardeii de semințe și cotor, apoi taie-i în bucăți mari.
- Toacă busuiocul și pătrunjelul proaspăt, dar lasă-le deoparte pentru moment.
- Sotarea legumelor:
- Într-o oală marmorată, încălzește uleiul la foc mediu.
- Adaugă ceapa și sotează până devine translucidă (aproximativ 10 minute).
- Adaugă ardeii și continuă să sotezi încă 10-15 minute, până când ardeii devin moi.
- Adăugarea roșiilor:
- Adaugă roșiile tăiate în oală peste ceapă și ardei.
- Acoperă oala și lasă totul să fiarbă la foc mic pentru aproximativ 1-2 ore, amestecând ocazional, până când roșiile se descompun și totul devine un amestec omogen.
- Condimentarea:
- Adaugă sare, zahăr, piper, frunze de dafin și oregano (dacă folosești).
- Continuă să fierbi pasta la foc mic, fără capac, pentru a permite evaporarea excesului de lichid, până ajunge la consistența dorită (aproximativ încă 1-2 ore).
- Blendarea și finisarea:
- După ce amestecul s-a redus și s-a îngroșat, îndepărtează frunzele de dafin.
- Folosește un blender vertical pentru a pasa amestecul până devine o pastă fină.
- Adaugă busuiocul și pătrunjelul tocat, apoi amestecă bine.
- Sterilizarea și conservarea:
- Pregătește borcanele sterilizându-le în apă fierbinte.
- Toarnă pasta de roșii fierbinte în borcane, lăsând un spațiu mic în partea de sus.
- Închide bine borcanele cu capace și fierbe-le într-un bain-marie pentru 30 de minute pentru a sigila complet.
- Depozitare:
- Lasă borcanele să se răcească complet, apoi depozitează-le într-un loc răcoros și întunecat. Sosul de rosii conservat astfel poate rezista până la un an.
Această rețetă îți va oferi o cantitate generoasă de bulion, ideal pentru a fi folosit în diverse preparate pe tot parcursul anului!