Ingrediente:

2 kg ciuperci champignon mici

1 L oțet alb de 9°

1 L apă

2 linguri sare grunjoasă (pentru murături)

2 linguri zahăr

10 boabe de piper negru

6 foi de dafin

1 linguriță boabe de muștar

6–8 căței de usturoi

câteva crenguțe de cimbru sau mărar uscat.

Mod de preparare

Alege ciuperci mici și rotunde, fără pete. Nu le spăla îndelung, șterge-le cu un șervet umed sau curăță-le ușor cu o perie. Cu cât le păstrezi mai uscate, cu atât vor rămâne mai ferme în borcan.

Cum prepari ciuperci champignon murate pentru iarnă

Pune o oală mare cu apă și o lingură de sare la fiert. Când clocotește, adaugă ciupercile. Lasă-le doar 5–6 minute – destul cât să se înmoaie ușor, dar să nu-și piardă fermitatea. Scoate-le și lasă-le la scurs într-o strecurătoare.

Între timp prepară marinada aromată.

Într-o cratiță, amestecă oțetul cu apa, sarea, zahărul, piperul, foile de dafin și boabele de muștar. Adu totul la fierbere și lasă să clocotească 5–7 minute. Lichidul va deveni limpede, iar mirosul de oțet se va domoli, lăsând loc aromelor fine de mirodenii.

Urmează așezarea în borcane și sterilizarea.

În fiecare borcan sterilizat, pune un cățel de usturoi și o bucată de frunză de dafin. Așază ciupercile, presând ușor, fără să le strivești. Toarnă marinada fierbinte peste ele, până le acoperi complet.

Închide borcanele cu capace ermetice. Așază-le într-o cratiță mare, pe un prosop, și acoperă-le cu apă. Lasă-le să fiarbă la foc mic 25–30 de minute.

Când s-au răcit, verifică să fie bine închise. Depozitează-le în cămară, la loc răcoros și ferit de lumină.