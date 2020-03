Celebrul Ulay, fotograf și artist performer, a murit

"Unul dintre cei mai mari artişti ai timpurilor noastre, cel mai radical, singurul şi unicul Ulay a plecat pentru o altă călătorie, ieri, liniştit, în somn", potrivit anunţului, pe Facebook, al fundaţiei care îi poartă numele, cu sediul în Slovenia.

Moartea sa a fost anunțată și de Marina Abramovic, celebra artistă sârbă și fosta parteneră a lui Ulay. Cei doi au creat performance-uri memorabile , alături de care acesta a împărțit cele mai importante momente ale carierei sale. Ulay, artistul pionier și performerul provocator, a devenit celebru pentru lucrările sale cu Marina Abramovic.

„Cu mare tristețe am aflat despre moartea prietenului și fostului meu partener Ulay astăzi. A fost un artist și o ființă umană excepțională, care ne va lipsi enorm. În această zi, e reconfortant să știu că arta sa și moștenirea sa vor trăi mereu”, a scris Abramovic, luni, pe Instagram.

Pe numele său real Frank Uwe Laysiepen, Ulay, artistul pionier și performerul provocator, s-a născut în Germania în 1943.

Operele și fotografiile sale au pus sub semnul întrebării adesea identitatea de gen și sexualitatea, câștigându-și reputația ca un inovator, autor al unei serii de opere subversive și gustate de public.

Fotograf la origine, el a devenit începând cu sfârşitul anilor \"60 unul dintre cele mai mari nume în "body art", arta corporală, un curent care plasează limbajul corpului în centrul demersului artistic. El a fost printre primii care au folosit tatuajul în arta contemporană.

Între 1976 şi 1988, el a colaborat cu artista Marina Abramovic, alt simbol al performance-ului artistic, care a fost şi partenera sa în timpul acelei perioade.

Artista Marina Abramovic și Ulay și-au început intensa poveste de dragoste în anul 1976. Din acel an, Marina și Ulay au început să lucreze împreună, comportându-se asemeni unei “ființe cu două capete”, se îmbrăcau la fel, își împrumutau unul altuia gesturile celuilalt.

Timp de 12 ani, prin legătura puternică între ei, au reușit să creeze performance-uri extrem de îndrăznețe.

În cuplu, au pus sub semnul întrebării percepţia trăsăturilor masculine şi feminine, împingând limitele corpului uman şi suferinţei fizice.

În 1976, în cadrul Bienalei de la Veneția au pus în scenă primul lor spectacol public – Relation in Space – cei doi artiști, alergând goi unul spre celălalt, ciocnindu-se cu viteză din ce în ce în ce mai mare, timp de o oră. Un an mai târziu, a urmat „Relation in Time”, care a durat, început fără public, apoi cu public, 17 ore.

Printre cele mai cunoscute performance-uri ale cuplului Ulay-Abramovic se numără cel din 1977 „Imponderabilia,” în care cei doi au stat dezbrăcați privindu-se la doar câțiva centimetri unul de celălalt, forțându-i pe vizitatori să treacă printre ei pentru a intra.

“Am decis să reconstruim intrarea principală și ne-am așezat în prag, complet dezbrăcați, astfel încât publicul venit să vadă spectacolul să fie nevoit să aleagă de care dintre noi se va șterge cu fața. Intenționam să stăm așa pentru șase ore, însă, după trei ore, a venit poliția și ne-a cerut actele. Pe care, firesc, nu le aveam”, declara Abramovic, potrivit webcultura.ro.

Despre performance-ul din 1980, despre încrederea totală pe care o aveau unul în celălalt, spuneau:

„Cu greutatea trupurilor noastre ținteam o săgeată care era îndreptată spre inima mea. Aveam fiecare câte un microfon atașat în dreptul inimilor, astfel încât ni se auzeau bătăile inimilor. Și, în timp timpul trecea, inimile noastre se auzeau bătând tot mai tare…”.

Între 1981 și 1987, cei doi au meditat câteva ore de-a lungul a multor zile în „Nightsea Crossing,” conceput după o vizită în Australia, potrivit gandul.ro.

În anul 1988, după o perioadă tensionată, Ulay și Abramovic au ales să se despartă. Artista mărturisea după ani că nu va mai putea să trăiască. Momentul despărțirii a fost tot un performance.

Cei doi artiști și-au încheiat relația printr-un proiect artistic de anvergură denumit „The Lovers: The Great Wall Walk”, adică „Iubiții: Mersul pe Marele Zid Chinezesc”.

În cadrul acestui proiect final, o adevărată călătorie inițiatică, cei doi au început să meargă de la capetele diferite ale Marelui Zid Chinezesc, urmând a se întâlni la mijloc pentru a-și spune adio.

Foto: kickasstrips.com

După 90 de zile de mers neîntrerupt, cei doi s-au întâlnit în provincia Shaanxi.

Acolo s-au îmbrățișat pentru ultima oară.

Foto: kickasstrips.com

Abramovic trăiește și lucrează în New York.

Din 1989, timp de aproape 10 ani după despărțirea de Abramovic, Ulay a continuat să călătorească în China, Australia, Japonia, în China, ca și în țări din Europa, continuând să creeze noi performance-uri.

Timp de șase ani, între 1998 și 2004, a fost profesor de „New Media Art” la Universitatea de Design din Karlsruhe.

Din 2009, Ulay şi-a împărţit viaţa între Amsterdam şi Ljubljana.

După 22 de ani de la despărțirea de Abramovic, cei doi s-au reîntâlnit. După două decenii în care nu s-au mai văzut deloc, a avut loc o revedere... de un minut.

În martie 2010, la Muzeul de Artă Modernă din New York , Marina Abramovic a realizat performance-ul „The Artist is Present”. Pe lângă opere, Marina s-a expus și pe sine, stând la o masă, cu scopul de a dărui câte un minut fiecărei persoane care i se va așeza la masă.

Și, la un moment dat, pe acel scaun gol, pe care se așezau, pe rând, diverși oameni, fără ca nimeni să o fi anunțat în prealabil, s-a așezat Ulay. Întîlnirea celor doi artişti este copleșitoare, emoționează până la lacrimi.

Ulay a continuat să producă opere după relația lor, dar s-a luptat cu o sănătate precară către finalul vieții.

A fost diagnosticat în 2011, iar boala a devenit pentru Ulay "cel mai mare proiect al vieţii sale". El a fost filmat în "Project:Cancer" în timp ce făcea chimioterapie, apoi în timpul unui "turneu de adio" mondial, potrivit news.ro.

O parte din opera sa a intrat în colecţiile multor instituţii din toată lumea, între care Muzeul Stedelijk din Amsterdam, Centrul Pompidou din Paris sau Muzeul de Artă Modernă (MoMA) din New York.