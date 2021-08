Hidratarea corpului și protecția corespunzătoare împotriva razelor soarelui sunt printre lucrurile esențiale pe timp de caniculă.

Principalele recomandări pe timp de caniculă:

- Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara;

- Evitați aglomerațiile și efortul fizic intens;

- Nu lăsați copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;

- Evitați băuturile ce conțin alcool sau cafeină;

- Stați la umbră și evitați expunerea la orele prânzului;

- Beți suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător;

- Purtați pălării de soare, haine lejere de culori deschise;

- Evitați, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare;

- Consumați fructe și legume proaspete.

Ce măsuri poți lua în casă pentru a evita valul de căldură

- Verifică funcţionarea corectă a sistemului de aer condiţionat (ventilatoare).

- Izolează ferestrele. Montează temporar, între ferestre şi perdele, un sistem de reflectare a căldurii (exemplu: folie de aluminiu). Acoperă ferestrele în care bate soarele dimineaţa sau după amiaza cu draperii, jaluzele, obloane. Acestea pot reduce căldura în casă cu până la 80%. Deschideți ferestrele noaptea când temperaturile sunt mai scăzute.

Care sunt SEMNELE provocate de căldură

CATEGORII PERSOANE VULNERABILE

– vârstnicii (mai ales cei trecuți de 65 de ani);

– copiii, mai ales cei sub 2 ani (metabolismul lor diferă de al adulților);

– femeile gravide;

– persoane cu boli cronice (diabet și boli endocrine, boli mentale, adicții de substanțe sau alcoolism, schizofrenie, Parkinson, boli cardiovasculare, boli respiratorii, boli renale etc.);

– persoane care sunt sub anumite tratamente medicale (cele care au febră sunt în pericol mai mare);

– persoane vulnerabile socioeconomic (persoanele fără adăpost, imobilizate, cele lipsite de informare, izolarea socială);

– persoane cu anumite ocupații (persoanele care muncesc în aer liber în condiții nepotrivite, care prestează muncă fizică în condiții neadecvate, mai ales dacă au anumite probleme de sănătate, dar și sportivii).

CUM MĂ POATE AFECTA CANICULA?

Crampe musculare asociate cu transpirație excesivă, oboseală, sete.

Epuizare termică: crampe musculare, transpiratie excesivă, piele “de găină” (rece, umedă), leșin, amețeală, slăbiciune, greață și vărsături, durere de cap, puls rapid și slab, respirație rapidă și superficială.

Insolația și șocul termic: temperatura peste 40 grade, absenta transpiratiei, piele roșie (caldă, uscată), confuzie, agitație, tulburări de vorbire, delir, convulsii, greață și vărsături, durere de cap, puls rapid și puternic, respirație rapidă și superficială.

CE TREBUIE SĂ FAC ÎN CAZ DE CANICULĂ?

Dacă ai simptome de extenuare (vezi mai sus), treci într-un loc răcoros, fă un duș, bea apă pentru a te rehidrata și măsoară-ți temperatura corpului. Solicită ajutor medical dacă simptomele se agravează sau persistă. Dacă dvs. sau o altă persoană se confruntă cu hipertermie (creștere anormală a temperaturii corpului), delir, convulsii sau stare de inconștientă, sună de urgență la 112.

– mută persoana într-un loc răcoros, în poziție orizontală cu picioarele ușor ridicate;

– îndepărtează îmbrăcămintea și pune comprese ușor reci pe frunte, la subrațe, gât, mâini și picioare, stropește ușor pielea cu apă la temperatura camerei;

– persoana inconștientă se pune pe o parte;

– nu administrați medicamente!

Ghidul Caniculă publicat de IGSU cu recomandări și acordarea primului ajutor în cazul afecțiunilor ce pot apărea în cazul temperaturilor ridicate poate fi consultat AICI

AFECȚIUNI CANICULĂ - PRIMUL AJUTOR. În condiţii de caniculă se pot declanşa diferite afecţiuni. Iată câteva dintre acestea, simptomele lor şi cum puteţi acorda primul ajutor, potrivit Ghidului Caniculă alcătuit de IGSU:

ARSURI

Simptome

Înroşirea pielii şi dureri, posibil băşici, febră, durere de cap.

PRIM AJUTOR

Fă un duş, folosind săpun pentru curăţarea porilor. Folosește îmbrăcăminte uscată, curată şi consultă un medic.

CRAMPE

Simptome

Spasme dureroase, de obicei în muşchii de la picioare şi cei abdominali;

Transpiraţie greoaie

PRIM AJUTOR

Du victima într-o încăpere răcoroasă.

Masează-i uşor muşchii afectaţi pentru a dispărea spasmele.

Da-i să bea câte o jumătate de pahar de apă rece la fiecare 15 minute (fără cafeină sau alcool).

Întrerupe administrarea lichidelor dacă victima are stare de vomă.

EPUIZARE

Simptome

Transpiraţie greoaie dar pielea poate rămâne rece, palidă sau roşiatică.

Puls slab. Este posibil ca temperatura corpului să fie normală, dar să înceapă să crească.

Sunt posibile stări de leşin, ameţeală, vomă, oboseală sau dureri de cap.

PRIM AJUTOR

Aşezează victima culcată într-un spaţiu răcoros.

Scoate-i hainele.

Pune-i haine răcoroase şi umede.

Du victima într-un spaţiu cu aer condiţionat.

Dacă victima este conştientă dă-i să bea apă. Asigură-te că o bea în înghiţituri mici.

Da-i să bea câte o jumătate de pahar cu apă rece la fiecare 15 minute.

Întrerupe administrarea lichidelor dacă victima are stare de vomă.

Dacă victima începe să vomite solicită imediat ajutor medical.

ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL (SITUAŢIE MEDICALĂ DE URGENŢĂ SEVERĂ)

Simptome

Temperatura corpului foarte mare;

Piele, fierbinte, roşie şi uscată;

Puls rapid şi slab;

Respiraţie rapidă. Posibil, în stare de inconştienţă

PRIM AJUTOR

Întârzierea poate fi fatală.

Mută victima într-un spaţiu răcoros.

Scoate-i hainele.

Introdu-o într-o cadă cu apă rece sau udă-i corpul cu cârpe reci.

Urmărește dacă sunt probleme de respiraţia.

Folosește aerul condiţionat.

Prudenţă maximă

