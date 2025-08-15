Remediu pentru durerile de articulații

Durerile de articulații sunt o afecțiune cu care se confruntă foarte multe persoane. Din cauza acestor dureri deplasarea este o provocare. Însă, deși există numeroase medicamente pentru tratarea durerilor de articulații, remediul pe care îl recomandă fitoterapeuții este natural, nu are efecte adverse, în plus are numeroase alte beneficii pentru sănătate datorită mineralelor și vitaminelor pe care le conține și, în plus, poate fi preparat acasă.

Iată ce conține și cum se prepară.

Ingrediente:

o lingură semințe de in (60 grame);

o linguriță semințe de susan ( 40 grame);

o linguriță semințe de dovleac (40 grame);

o lingură pudră de gelatină de vită ( 10 grame);

patru linguri de stafide;

200 grame de miere.

Mod de preparare:

Semințele de in sunt bogate în magneziu, mangan, cupru, fosfor. Datorită acestor elemente pe care le conține, semințele de in întăresc oasele, protejează articulațiile, ajută digestia și sunt ideale pentru femeile aflate la menopauză.

Următorul ingredient, susanul are de șapte ori mai mult calciu decât laptele, fiind o metodă excelentă de prevenție a apariției osteoporozei și a artritei reumatoide.

Semințele de dovleac în combinație cu celelalte semințe vor ajuta la ameliorarea durerilor de articulații și de oase, vor menține articulațiile sănătoase, având acțiune antiinflamatoare.

Aceste trei ingrediente se amestecă în râșniță pentru a obține din ele o pulbere.

Apoi vom adăuga o linguriță de gelatină de vită. Acest produs se găsește în magazinele alimentare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 10 grame de pudră de gelatină, adică o lingură. Acest colagen din gelatină de vită ajută la reducerea durerilor de genunchi, umeri și artriculații, de asemenea, suprimă inflamația și oferă o mai bună mobilitate articulară.

Următorul ingredient sunt stafidele. Acestea sunt adesea recomandate în tratamentul natural al osteoporozei. De asemeena, sunt recomandate și în cazul durerilor de la nivelul coloanei vertebrale și partea inferioară a spatelui. Totodată, ajută la întărirea dinților și a oaselor. Acestea se datorează calciului și borului pe care le conțin stafidele. Pentru rețeta noastră sunt necesare patru linguri de stafide.