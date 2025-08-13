Un optometrist avertizează că un gest pe care mulți îl fac zilnic poate provoca afecțiuni grave ale ochilor. Dr. Fraser, medic oftalmolog din Statele Unite, a devenit viral pe TikTok după ce și-a întrebat colegii care este cel mai dăunător obicei al pacienților lor pentru sănătatea oculară.

Răspunsul a fost unanim: frecatul ochilor.

„Trebuie să vă opriți. Nu vă frecați ochii”, a avertizat o specialistă, potrivit Daily Mail. În loc să interzică complet gestul, aceasta a oferit o alternativă mai sigură: „Dacă trebuie neapărat să vă scărpinați, frecați osul din jurul ochiului, nu globul ocular. Veți calma mâncărimea și veți reduce riscul de boli precum keratoconusul.”

Un alt specialist a subliniat că acest obicei nu afectează doar vederea, ci accelerează și îmbătrânirea pielii din jurul ochilor, ducând la slăbirea și ridarea acesteia.

Problema nu se rezumă doar la frecatul ochilor. Dr. Fraser și echipa sa atrag atenția și asupra clipitului prea rar, mai ales la persoanele care petrec mult timp în fața ecranelor.

„Văd din ce în ce mai mulți copii cu pleoape afectate și ochi uscați. Dacă ați clipi mai des, ați evita multe neplăceri”, a spus un coleg al medicului.

Experții recomandă pauze regulate de la ecrane, clipitul conștient și evitarea presiunii directe pe globul ocular.