Ciocolata neagră este o sursă bogată atât de teobromină, cât și de polifenoli antioxidanți, care contribuie la sănătatea cardiovasculară. Cercetătorii au descoperit că teobromina poate da un impuls modest colesterolului HDL, dar efectul rămâne unul mic. Iată ce spune studiul!

Studiu teobromină și colesterol HDL: metodologie și detalii

Cercetătorii de la Universitatea de Științe Medicale Kermanshah din Iran au desfășurat un studiu de 12 săptămâni cu 72 de adulți, cu vârste între 40 și 55 de ani, care aveau supraponderabilitate sau obezitate și sindrom metabolic — o afecțiune ce implică tensiune arterială ridicată, niveluri crescute de zahăr în sânge, exces de grăsime viscerală sau niveluri scăzute de colesterol HDL („colesterol bun”), toate crescând riscul bolilor cardiovasculare. Aproximativ 90% dintre participanți au fost femei.

Voluntarii au fost împărțiți în două grupuri: unul a primit zilnic un supliment de 450 mg de teobromină, iar celălalt un placebo. Toți au urmat o dietă hipocalorică, cu necesarul zilnic de calorii ajustat individual, în funcție de vârstă, sex, greutate, înălțime și nivel de activitate fizică.

În plus, participanților li s-a cerut să evite alimentele care conțin cacao și să limiteze consumul de cofeină la maximum patru cești de cafea, ceai sau cola pe zi, deoarece organismul poate transforma cofeina în teobromină.

Cercetătorii au măsurat nivelurile totale de colesterol HDL, dar și subtipuri specifice, precum HDL2 și HDL3, care diferă prin mărime și potențialul de protecție asupra inimii. De asemenea, au analizat modificările în activitatea a doi gene — PPAR-alfa și Sirt1 — ambele implicate în reglarea modului în care organismul procesează grăsimile și energia.

Rezultatele studiului despre efectele teobrominei asupra colesterolului HDL

La începutul studiului, nivelul mediu al colesterolului HDL în grupul care a primit teobromină era de 41,3 mg/dL, iar în grupul placebo era puțin mai ridicat, 42,4 mg/dL. Ambele valori se situează aproape de limita inferioară a intervalului considerat normal pentru adulți.

După 12 săptămâni, participanții care au luat suplimente cu teobromină au înregistrat o creștere foarte mică a colesterolului HDL total — în medie cu aproximativ 0,34 mg/dL — în timp ce grupul placebo a avut o scădere de circa 1,24 mg/dL.

Creșterea a fost mai evidentă în cazul subtipului HDL2, o formă mai mare și mai protectoare a colesterolului HDL. Nivelurile de HDL2 au crescut cu aproximativ 0,95 mg/dL în grupul cu teobromină, în timp ce în grupul placebo au scăzut ușor. Raportul dintre HDL2 și HDL3 s-a îmbunătățit, indicând o tendință spre un echilibru mai sănătos al colesterolului HDL.

Continuarea pe Adevarul