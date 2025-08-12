Insolația este cea mai severă reacție a organismului la temperaturile toride și la soare. Insolația se instalează treptat, de multe ori nici nu simțim la început decât o durere de cap și deshidratare. Dar, odată instalată, insolația este mult mai periculoasă decât deshidratarea. Insolația ne afectează pe termen lung mult mai grav decât am putea crede!

Cum se manifestă insolația

Iată care sunt principalele simptome după care poți recunoaște insolația, să nu o confunzi cu o simplă oboseală sau epuizare din cauza căldurii:

Simptomul caracteristic al insolației este o temperatură centrală a corpului de peste 40°C, dar leșinul este primul semn al acestei afecțiuni. Alte simptome apar frecvent:

cefalee pulsantă, adică dureri de cap puternice, care par că pulsează la frunte și în centrul capului;

amețeli;

lipsa transpirației, în ciuda căldurii;

pielea roșie, fierbinte și uscată;

slăbiciune musculară sau crampe;

greață și vărsături;

bătăi rapide ale inimii, care pot fi puternice sau slabe;

respirație rapidă, superficială;

modificări de comportament, cum ar fi confuzia sau dezorientarea;

hipertensiune arterială sau hipotensiune arterială;

convulsii;

sincopă;

comă – în cazurile cele mai grave.

De ce este periculoasă insolația pe termen lung

Multe victime ale insolației ușoare reușesc să își revină, dacă sunt ajutate imediat să își reducă temperatura corpului. În cazuri grave, trebuie să apelăm la servicii medicale specializate.

Insolația trece treptat, în câteva ore, organismul începe să își revină, dispar senzația de amețeală și durerile cap. Uneori, recuperarea poate dura două sau trei zile, cu multe lichide sănătoase precum limonadele, fructele zemoase și supele reci de roșii care vor reface echilibrul hidric.

Dar orice episod de insolație lasă urme grave pe termen lung. În timpul crizei acute, când organismul se luptă cu temperaturi ridicate, se declanșează un proces inflamator care afectează creierul și toate organele.

Cele mai afectate organe în caz de insolație

Inflamația generală poate fi comparată cu o infecție care se răspândește rapid în organism. Conform studiilor realizate pe șoricei de laborator, primele organe afectate sunt inima și rinichii, organele care răspund rapid la modificările mari de temperatură.

Insolația provoacă anumite leziuni pe creier, pe inimă și la nivelul rinichilor care vor constitui factori agravanți în timp. Este posibil ca persoanele care suferă mai multe crize de insolație să se confrunte curând cu boli cardiace, care se instalează pe tăcute și care nu vor fi depistate decât la un control medical dedicat.

Problemele de memorie și diferite deficiențe la nivel cognitiv pot apărea și ele din cauza insolației. De asemenea, leziunile pe creier pot afecta mobilitatea picioarelor și a mâinilor. Așadar, insolația ne afectează sănătatea pe termen lung și trebuie să facem tot posibilul pentru a ne feri de ea, chiar dacă lucrăm sau mergem prin soare în zilele caniculare, scrie sursa.