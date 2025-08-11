Un studiu recent amplu, realizat de cercetătorii de la Departamentul de Nutriție al Universității Harvard, sugerează chiar că poate ajuta la încetinirea declinului cognitiv și la reducerea riscului de deces cauzat de demență, ceea ce îl face un aliat valoros pentru o îmbătrânire sănătoasă.

Pentru a determina cantitatea optimă de ulei de măsline consumată zilnic, cercetătorii au urmărit peste 92.000 de participanți (65% femei cu o vârstă medie de 57 de ani) timp de 28 de ani. La fiecare patru ani, consumul lor de ulei de măsline a fost evaluat folosind un chestionar. Cercetătorii au descoperit că, peste o anumită cantitate, riscul de a muri din cauza demenței a fost redus cu 28% comparativ cu persoanele care nu consumau niciodată sau rar ulei de măsline. Acest lucru a fost valabil indiferent de calitatea dietei, scrie Clicksanatate.ro.

Cât ulei de măsline e bine să consumăm zilnic

Conform studiului publicat în JAMA Network Open, beneficiile asupra mortalității prin demență au fost observate începând de la 7 grame de ulei de măsline pe zi, sau aproximativ o jumătate de lingură. Cel mai bine este să se consume crud, ca și condiment în salate, legume, supe calde sau reci (adăugat chiar înainte de servire) sau stropit peste pâine, paste sau pește după gătire. Gătitul la temperaturi ridicate poate degrada unii dintre polifenolii săi valoroși.