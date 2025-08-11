Peștele gras este plin de ingrediente antiinflamatoare. Omega-3 joacă un rol important în menținerea barierei lipidice a pielii. Poate fi esențial pentru hidratare și protecție împotriva deteriorării cauzate de factorii de mediu. Indiferent că este adăugat într-o salată sau gătit lent alături de broccoli, peștele gras este un aliment excelent pentru promovarea unui ten curat, scrie Ca Tine.

Nu sunt doar delicioase și versatile. Consumul de roșii poate, de asemenea, să îmbunătățească textura pielii. Licopenul, care se găsește în roșii, s-a dovedit că îmbunătățește textura și calitatea pielii. Corpurile noastre sunt vulnerabile la stresul oxidativ. Mai este cunoscut și sub numele de dezechilibru al antioxidanților. Licopenul poate reduce efectele fizice ale acestuia și poate îmbunătăți sănătatea generală a pielii.

Nucile sunt bogate în acizi grași omega-3 și zinc, ambele fiind esențiale pentru sănătatea pielii. . Omega-3 poate ajuta la menținerea barierei de hidratare a pielii, în timp ce zincul este important pentru vindecarea pielii. Sunt, de asemenea, ușor de transportat și perfecte pentru a fi gustate pe fugă. Adaugă o mână de nuci la micul dejun, prânz sau cină. Observă cum textura pielii tale devine mai netedă în timp.

Betacarotenul este un nutrient care se găsește în plante. El funcționează ca provitamina A, ceea ce înseamnă că poate fi transformat în vitamina A în organismul tău. Betacarotenul se găsește în fructe și legume de culoare portocalie, cum ar fi morcovii, spanacul și cartofii dulci.

Cartofii dulci sunt o sursă excelentă. O porție de 1/2 cană (100 de grame) de cartof dulce copt conține suficient betacaroten pentru a oferi de peste șase ori valoarea zilnică recomandată de vitamina A, scrie aceeași sursă.