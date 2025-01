Ceai de izmă bună

Izma bună face parte din familia mentei. Ceaiul de izmă bună se caracterizează printr-un profil nutritiv bogat, fiind printre aceste ceaiuri care pot combate simptomele insomniei. Proprietățile sale antiinflamatoare pot avea efecte de calmare asupra minții. Acesta poate fi utilizat pentru a trata insomnia. Totodată, poate diminua durerile de cap și migrenele.

Ceai de roiniță (Ceai din balsam de lămâie)

Roinița, denumită și balsam de lămâie sau, științific, Melissa officinalis, face parte din familia mentei si are un miros usor dulce de citrice. Cele mai frecvente forme de administrare a acestei plante sunt ceaiul și uleiul esențial.

Ceai din rădăcină de valeriană

Rădăcina de valeriană se folosește frecvent ca remediu naturist pentru a trata tulburările de somn și stările de stres. Ceaiul din rădăcină de valeriană se regăsește printre aceste ceaiuri care pot combate simptomele insomniei. Se poate utiliza pentru a gestiona problemele care afectează somnul, cum ar fi: insomnia, stările de nervozitate, durerile de cap și palpitațiile. Un extract de rădăcină de valeriană ar putea îmbunătăți somnul, fără a avea efectele secundare ale tratamentelor tradiționale.

Ceai de lavandă

Ceaiul de lavandă are un conținut bogat în substanțe nutritive, care pot sprijini calitatea somnului, conform Times of India. Acesta poate combate insomnia. În plus, poate fi util pentru a reduce anxietatea și stările de stres.

Ceai de floarea pasiunii

Floarea pasiunii conține anumite flavonoide care se leagă de aceiași receptori din creier ca benzodiazepinele. Din acest motiv, pot ajuta la atenuarea simptomelor de anxietate. Consumul ceaiului de floarea pasiunii poate îmbunătăți calitatea somnului, fiind printre aceste ceaiuri care pot combate simptomele insomniei.