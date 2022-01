Un camion de mari dimensiuni marcat cu inscripţia „gabarit depăşit” a fost văzut pe autostrada Interstate 59, în drum spre South Pittsburg, Tennessee.

Acesta transporta tigaia gigantică creată de Lodge Cast Iron, o companie care produce vase de gătit din fontă.

Cea mai mare tigaie din fontă din lume a ajuns în campusul Muzeului de fontă Lodge, care este în prezent în construcţie, a transmis compania pe Twitter, alături de un scurt videoclip.

Muzeul se va deschide la sfârşitul verii 2022, în South Pittsburg, unde Lodge îşi are sediul central din 1896.

Tigaia, care are 5,5 metri de la un mâner la celălalt şi cântăreşte 6.500 de kilograme, va fi o atracţie turistică care se încadrează în tiparul american.

West Virginia are cel mai mare ceainic din lume, Illinois are cea mai mare sticlă de Catsup din lume, Missouri are cea mai mare furculiţă din lume, iar de acum, Tennesse va avea cea mai mare tigaie de fontă din lume.