Ce trebuie să adaugi în șampon pentru a stopa căderea părului. Trucul care îți va salva podoaba capilară

Acest truc te va ajuta să ai un păr sănătos și , totodată, va stopa căderea lui. Iată ce trebuie să faci și să adaugi în șamponul cu acre te speli!

Iată de ce ai nevoie:

  1. Șampon natural cu pH neutru: îți recomandăm să folosești un șampon pentru copii care nu conține substanțe ce atacă firul de păr sau scalpul. Acest șampon va reprezenta baza pentru tratament.
  2. Ulei esențial de rozmarin: este recunoscut ca fiind miraculos pentru întărirea firului de păr.
  3. Ulei esențial de lămâie: este un minunat antibacterian.
  4. Fiole de vitamine E: această vitamină are multiple beneficii atât pentru piele, cât și pentru păr. Oferă volum și stopează căderea părului.

Mod de preparare:

  • Deschide sticla de șampon
  • Include 10 picături de ulei de rozmarin
  • Adaugă 10 picături de ulei de lămâie
  • Mixează 2 capsule de vitamina E
  • Agită bine compoziția înainte de utilizare
  • Aplică pe părul tău și masează câteva minute
  • Lasă să acționeze timp de 10 minute
  • Clătește cu apă din abundență

Așadar, este foarte important să folosim șamponul odată la două zile. Deci, dacă astăzi ne-am spălat, următoarea zi facem pauză. Este un truc simplu, dar cu efecte rapid, scrie DivaHair.ro

