Iată de ce ai nevoie:
- Șampon natural cu pH neutru: îți recomandăm să folosești un șampon pentru copii care nu conține substanțe ce atacă firul de păr sau scalpul. Acest șampon va reprezenta baza pentru tratament.
- Ulei esențial de rozmarin: este recunoscut ca fiind miraculos pentru întărirea firului de păr.
- Ulei esențial de lămâie: este un minunat antibacterian.
- Fiole de vitamine E: această vitamină are multiple beneficii atât pentru piele, cât și pentru păr. Oferă volum și stopează căderea părului.
Mod de preparare:
- Deschide sticla de șampon
- Include 10 picături de ulei de rozmarin
- Adaugă 10 picături de ulei de lămâie
- Mixează 2 capsule de vitamina E
- Agită bine compoziția înainte de utilizare
- Aplică pe părul tău și masează câteva minute
- Lasă să acționeze timp de 10 minute
- Clătește cu apă din abundență
Așadar, este foarte important să folosim șamponul odată la două zile. Deci, dacă astăzi ne-am spălat, următoarea zi facem pauză. Este un truc simplu, dar cu efecte rapid, scrie DivaHair.ro