Stimularea sistemului imunitar

Atat ghimbirul, cat si scortisoara au proprietati antimicrobiene, antivirale si antifungice.

Consumul regulat poate sprijini organismul in lupta impotriva virusurilor respiratorii, datorita proprietatilor antiinflamatorii si antioxidante care reduc stresul oxidativ.

De asemenea, ghimbirul este folosit in mod tradițional impotriva racelii si gripei. De exemplu, un studiu publicat in Journal of Ethnopharmacology a descoperit ca radacina de ghimbiru proaspata prezinta proprietăți antivirale potentiale impotriva infectiilor tractului respirator, scrie Sfat Naturist.

Reducerea inflamatiei si disconforturilor locale

Inflamatia este un mecanism de aparare, dar in exces aduce daune. Ghimbirul si scortisoara pot scădea inflamatia și reducerea stresului oxidativ din organism.

Efect antioxidant general

Radicalii liberi sunt implicati in imbatranire, afectiuni cronice si scaderea rezistentei la stres. Ghimbirul si scortisoara au dovedit capacitatea de a creste activitatea enzimelor antioxidante.

Reglarea glicemiei si profilului lipidic

Mai multe studii clinice si recenzii au aratat ca suplimentarea cu ghimbir sau scortisoara poate imbunatati profilul lipidic (scaderea colesterolului total, LDL, trigliceride) si sensiblitatea la insulina, in special la persoanele cu diabet de tip 2.

Un studiu a evidentiat imbunatatirea lipidica in diabet, folosind condimente precum ghimbir si scortisoara.

Efect termogenic/sprijin metabolic

Ghimbirul este cunoscut pentru efectul sau termogenic, poate stimula arderea grasimilor si reduce apetitul. În urma unor studii s-a demonstrat scaderea semnificativa a greutatii si a grasimii abdominale, în urma consumului de ghimbir.

Scortisoara, poate ajuta lascăderea glicemiei, scrie aceeași sursă.