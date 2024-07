EuroNCAP vine de la European New Car Assessment Programme și are sediul central în Bruxelles, Belgia. Compania a fost fondată în 1997 pentru Departamentul de Transporturi din Marea Britanie, iar cu timpul a primit susținerea multor guverne Europene dar și a Uniunii Europene.

Ei testează și publică rapoarte despre mașini noi. În baza testelor se oferă un număr de stele. Ei testează siguranță mașinilor în caz de coliziuni frontale, laterale dar și impact cu pietoni ( aici ei testează siguranță pe care mașină o oferă pietonilor în caz de impact ).

Testele frontale au loc la 64 km/h cu un zid deformabil care este special conceput pentru a simula un impact cu o mașină similară că masă și structura. Impactul lateral are loc la 50 km/h. Mai există și testul de impact lateral cu un stâlp, care are loc la 32 km/h. Testul de siguranță al pietonilor are loc la 40 km/h.

Constructorii nu sunt obligați să își testeze mașina la Euro NCAP, firma fiind una privată cu scopul de cercetare. Mulți constructori însă trimit modele entry-level pentru teste. Dacă intrați pe site-ul lor o să vedeți că mașinile de lux sau foarte scumpe nu au fost niciodată testate. Motivul este unul simplu. Pentru patru teste de impact ai nevoie de patru mașini diferite. Nimeni nu vrea să strice 4 mașini de 200.000 de euro bucata, de dragul cercetării.

Toate mașinile testate în cadrul Euro NCAP primesc un scor între 0 și 5 stele, până în 2001 maximul era de 4 stele. Numărul de stele reflectă cât de bine se comportă mașina în cadrul testelor dar este și influențat de sistemele de siguranță care erau disponibile în acea perioada.

Un număr mare de stele înseamnă că mașina a obținut rezultate bune în cadrul testelor, dar și că sistemele de siguranță sunt disponibile cumpărătorilor din Europa. Ce înseamnă asta? Ei nu testează tehnologii noi care nu se vând. Ei testează mașini de serie care așa cum sunt testate, așa pot fi cumpărate.

Cum am spus și mai sus, ratingul Euro NCAP nu este obligatoriu. Producătorii pot lansa mașina pe piață fără să facă vreodată aceste teste. Ei testează în jur de 35 de modele noi pe fiecare an și undeva la 90% din mașinile vândute în Europa au primit stele Euro NCAP. Mașinile care primesc mai puține stele, nu înseamnă că sunt neapărat nesigure, cât înseamnă că nu sunt la fel de sigure că și competitorii direcți.

Pentru că tehnologia din domeniul siguranței auto evoluează de la an la an, nu comparați stelele primite în 2001 cu cele primite de o altă mașină în 2018. În 2001 Renault Megane primea în premieră 5 stele la Euro NCAP.

În 2018 Mercedes E-Class primește tot 5 stele. Asta nu înseamnă că Megane-ul este la fel de sigur că E-Class în cazul unui impact frontal.

Megane primea 5 stele în concordanță cu tehnologiile existente atunci și nu mai poate fi retestata conform standardelor actuale. O dată cu evoluția tehnologică și testele s-au schimbat astfel încât să poată să ofere o oglindire a realității și a sistemelor actuale de siguranță.

Ce înseamnă stelele Euro NCAP?

5 stele: performanțe bune în cazul protecției în urmă unui impact. Mașina este robustă și echipată cu sisteme care previn accidentele;

4 stele: performanțe bune în cazul protecției în urmă unui impact. Sisteme de evitare pot fi prezente;

3 stele: protecție medie și lipsa sistemelor de evitare;

2 stele: protecție minimă și lipsa sistemelor de evitare;

1 stea: protecție aproape inexistentă.

Putând să testeze doar 35-40 de mașini pe an, cei de la Euro NCAP fac o selecție în funcție de popularitatea modelului.

