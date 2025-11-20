Ce este postul cu apă?

Postul cu apă înseamnă consumul exclusiv de apă, fără alimente sau băuturi calorice, pentru o perioadă determinată – de obicei între 24 de ore și 5-7 zile. Unele persoane avansate aleg chiar posturi de 10-14 zile, sub supraveghere medicală.

Este diferit de postul intermitent prin faptul că nu există ferestre de hrănire. Este un post complet, în care singurul aport este apa, susțin specialiștii.

Beneficiile postului cu apă

Activarea autofagiei – procesul prin care corpul curăță celulele deteriorate și regenerează țesuturi. Scădere în greutate – mai ales în perioade scurte, prin arderea rezervelor de glicogen și grăsime. Reducerea inflamației – niveluri mai scăzute ale markerilor inflamatori în sânge. Îmbunătățirea sensibilității la insulină – important pentru prevenția diabetului. Claritate mentală – raportată de mulți practicanți după 2-3 zile de post.

Postul cu apă nu este pentru toată lumea. Nu este recomandat:

Persoanelor subponderale sau cu tulburări de alimentație

Femeilor însărcinate sau care alăptează

Persoanelor cu afecțiuni cronice fără aviz medical

Posibile efecte adverse ale postului cu apă:

Dureri de cap

Amețeli

Oboseală extremă

Dezechilibre electrolitice dacă se prelungește peste 3 zile fără suplimentare

Cum să începi un post cu apă – ghid pas cu pas

Pregătirea (2-3 zile înainte):

Elimină zahărul, cofeina, alcoolul și alimentele procesate Mănâncă mai ușor: supe, legume, salate

În timpul postului:

Bea minimum 2-3 litri de apă zilnic Odihnește-te mai mult decât de obicei Evită efortul fizic intens

Încheierea postului: