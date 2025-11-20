Ce beneficii are postul cu apă și cum trebuie să-l ții în mod corect

Postul cu apă presupune consumul exclusiv de apă și renunțarea completă la alimente. Are beneficii pentru sănătate, însă, deși poate aduce avantaje, postul cu apă nu este potrivit pentru toată lumea și poate avea efecte adverse dacă nu este efectuat corect. Înainte de a începe, este esențial să te informezi și să consulți un specialist.

Ce este postul cu apă?

Postul cu apă înseamnă consumul exclusiv de apă, fără alimente sau băuturi calorice, pentru o perioadă determinată – de obicei între 24 de ore și 5-7 zile. Unele persoane avansate aleg chiar posturi de 10-14 zile, sub supraveghere medicală.

Este diferit de postul intermitent prin faptul că nu există ferestre de hrănire. Este un post complet, în care singurul aport este apa, susțin specialiștii.

Beneficiile postului cu apă

  1. Activarea autofagiei – procesul prin care corpul curăță celulele deteriorate și regenerează țesuturi.
  2. Scădere în greutate – mai ales în perioade scurte, prin arderea rezervelor de glicogen și grăsime.
  3. Reducerea inflamației – niveluri mai scăzute ale markerilor inflamatori în sânge.
  4. Îmbunătățirea sensibilității la insulină – important pentru prevenția diabetului.
  5. Claritate mentală – raportată de mulți practicanți după 2-3 zile de post.

Postul cu apă nu este pentru toată lumea. Nu este recomandat:

  • Persoanelor subponderale sau cu tulburări de alimentație
  • Femeilor însărcinate sau care alăptează
  • Persoanelor cu afecțiuni cronice fără aviz medical

Posibile efecte adverse ale postului cu apă:

  • Dureri de cap
  • Amețeli
  • Oboseală extremă
  • Dezechilibre electrolitice dacă se prelungește peste 3 zile fără suplimentare

Cum să începi un post cu apă – ghid pas cu pas

Pregătirea (2-3 zile înainte):

  1. Elimină zahărul, cofeina, alcoolul și alimentele procesate
  2. Mănâncă mai ușor: supe, legume, salate

În timpul postului:

  1. Bea minimum 2-3 litri de apă zilnic
  2. Odihnește-te mai mult decât de obicei
  3. Evită efortul fizic intens

Încheierea postului:

  1. NU reveni direct la mese grele!
  2. Ziua 1: sucuri diluate sau supă strecurată
  3. Ziua 2-3: legume gătite, orez simplu

