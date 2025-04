Ce arbusti sa plantezi pentru o gradina medicinala

-Hibiscus

Hibiscusul este un arbust foarte frumos, cu crestere lenta, ce produce infloriri luxuriante in timpul verii. Florile vin intr-o varietate de nuante de albastru, violet, roz, mov, rosu si alb, fiind un adevarat rasfat pentru ochi.

Din punct de vedere medicinal, mugurii sai florali contin mucilagii, un compus medicinal lipicios, format din polizaharide, care poate fi folosit pentru vindecarea arsurilor, ranilor, ulcerelor gastrice si a inflamatiilor si iritatiilor interne si externe, cum ar fi durerile de gat sau infectiile tractului urinar. Totodata, beneficiul numarul unu pentru sanatate cunoscut de stiinta din consumul hibiscus este ca scade tensiunea arteriala, scrie Sfat Naturist.

Florile si fructele socului sunt considerate remedii excelente pentru sezonul racelii si gripei. Floarea de soc are proprietati antiinflamatoare si expectorante, ajutand in cazurile de raceala, sinuzita si alergii. Totodata, ceaiul din flori de soc influenteaza favorabil reumatismul, guta, bolile de rinichi si vezica, prin diureza pe care o produc

S-a demonstrat ca extractul de soc negru poate oferi rezultate incredibile. Socul este un remediu natural cu proprietati puternice anti-virale, deosebit de eficient impotriva diferitelor tulpini de virus gripal. S-a demonstrat ca este eficient impotriva a 10 tulpini de virus gripal. Un studiu a aratat ca are capacitatea de a reduce durata simptomelor gripei la 3-4 zile.

-Lavanda

Lavanda este usor de cultivat, foarte rezistenta la boli, toleranta la seceta, rezistenta la caprioare si atrage fluturi. Totodata, lavanda este o planta perena incarcata cu proprietati antiseptice puternice.

In scopuri medicinale, florile se folosesc sub forma de infuzie care are actiune calmanta asupra sistemului nervos, recomandandu-se in neurastenie, migrene, boli de inima care au la baza un substrat de origine nervoasa. In acelasi timp, ceaiul de levantica mareste diureza, secretia biliara, putand fi folosit in amestec cu alte plante in tratamentul bolilor de rinichi si ficat.

-Menta

Menta este, probabil, cea mai usor de cultivat dintre toate plantele perene. Tulpinile patrate au tendinta de a alerga in mod rampant peste si sub sol.

Menta ajuta la deschiderea si curatarea intregului sistem al cailor respiratorii, de la sinusuri pana la plamani. De asemenea, functioneaza in special asupra sistemului digestiv, ajutand la eliminarea gazelor, a greatei si a stomacului deranjat. In plus, menta este eficienta si in cazul sindromului intestinului iritabil, greata, afectiuni ale pielii, dureri de cap, raceala si gripa. Aplicarea uleiului de menta diluat pe frunte s-a dovedit a fi eficienta in tratamentul durerii de cap tensionale.

-Valeriana

Suficient de rezistenta pentru a supravietui majoritatii conditiilor de iarna, aceasta planta perena a fost folosita in scopuri medicinale de secole.

Principiile active din radacina de valeriana au proprietati sedative asupra sistemului nervos si cardiac, palpitatii, anxietate, colici stomacale de natura nervoasa, insomnii, tulburari de menopauza, iar specialistii au afirmat ca utilizarea acesteia poate aduce unele beneficii si in cazul copiilor care sufera de hiperactivitate.

Cercetarile din ultimul timp, arata eficienta valerianei ca se­da­tiv si somnifer. Ad­mi­nistrarea de extract de va­le­riana ajuta la marirea pe­rioadei de somn si imbunatateste calitatea acestuia.

-Sunatoare

Foarte multe afectiuni pot fi tratate si chiar prevenite consumand aceasta planta sub diverse forme, atat sub forma de ceai cat si uleiul de sunatoare, unguentul de sunatoare, tinctura de sunatoare sau chiar mierea obtinuta exclusiv din sunatoare.

Sunatoarea se foloseste cu succes in colitele cronice, boli de ficat, deoarece influenteaza in bine starile inflamatorii si stimuleaza secretiile.

-Rozmarin

Rozmarinul este o planta perena culinara traditionala care isi poate gasi un loc in multe gradini. Odata recoltata, planta poate fi folosita in multe feluri de mancare, dar si in diferite remedii naturiste.

In calitate de planta medicinala a batranilor cu memorie slaba si cu articulatii anchilozate, rozmarinul sporeste mobilitatea si insufleteste intelectul.

-Oregano

Ca planta aromatica, se spune ca oregano respinge o serie de insecte daunatoare obisnuite si, prin urmare, este bun pentru a deruta, a respinge sau a distrage atentia unei game de specii enervante. Totodata, planta este folosita si pentru a trata diferite afectiuni ale tractului respirator, tulburari gastro-intestinale, crampe menstruale si tulburari ale tractului urinar. Acest condiment, aplicat local, ajuta la tratarea diferitelor afectiuni ale pielii. Acest condiment este, de asemenea, utilizat pentru urmatoarele afectiuni: raceala, dureri musculare, acnee, matreata, bronsita, dureri de dinti, balonare, dureri de cap, boli de inima, alergii, paraziti intestinali, dureri de urechi, oboseala, alungarea insectelor, crampe menstruale.

-Cimbru

Cimbrul este o planta buna pentru gradina ta, deoarece alunga insectele nedorite si afidele. Totodata, studiile recente au aratat ca extractul de cimbru inhiba dezvoltarea stafilococului auriu, are actiune calmanta asupra tusei, este un tratament eficient si pentru bronsita, pentru eliminarea mucusului din plamani si stomac (reduce simptomele colicilor si deranjamentelor intestinale, previne gastrita cronica). In plus, cimbrul este eficient in tratarea durerilor menstruale, ameliorarea afectiunilor nervoase, depresie, oboseala si insomnie.

-Salvia

