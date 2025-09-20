Tanti Lenuța pune cele mai bune murături din Chinteni. Cel puțin așa a mărturisit femeia într-un interviu de colecție pentru REALITATEA PLUS.

Puțini oameni știu că cei doi nu sunt rude decât pe micul și marele ecran, dar îi leagă o prietenie de nouă ani. Tanti Lenuța și Mircea Bravo au cunoscut celebritatea în mediul online, iar apoi au început să facă filme împreună.

Deși petrece ore bune pe platourile de filmare, bunica Lenuța are timp să se ocupe și de treburile casnice. Pentru că se apropie iarna, femeia de 77 de ani a început să își facă provizii.