Baschetbalistul Lebron James, desemnat sportivul anului 2020 de celebra revistă TIME

LeBron James a câştigat în sezonul trecut al patrulea titlu din NBA în zece finale, cu trei echipe diferite (Miami Heat, Cleveland Cavaliers și Los Angeles Lakers).



Time Magazine a salutat angajamentul baschetbalistului în favoarea votului, prin intermediul asociaţiei "More Than an Vote" (Mai mult decât un vot), îndemnându-i pe afro-americani să se înscrie pe listele electorale şi să meargă masiv la urne cu ocazia alegerilor prezidenţiale din SUA.



James a susţinut acţiunea sa în rândul celor 48 de milioane de abonaţi ai săi pe Twitter, conform Time Magazine.