Morcov-Ochi

Sectiunea transversala a morcovului arata cu cea a ochiului uman. Morcovul este bogat in vitamina A si antioxidanti, cum ar fi beta-caroten, care scad riscul de degenerescenta maculara, principala cauza de pierdere a vederii la persoanele in varsta.

Roșie-Inimă

Rosiile au 4 camere, ca inima umana si ajuta in preventia bolilor cardiovasculare. Cercetatorii au aratat ca licopenul, care se gaseste in rosii, scade riscul de boli cardiovasculare, iar daca adaugati un pic de grasime peste rosii, precum amestecul cu ulei de masline sau cu avocado, cantitatea de licopen absorbita de organismul dumneavoastra va creste de zece ori.

Nucă-Creier

Nuca are aspectul unui creier mic. Este bogata in acizi omega 3 care protejeaza sistemul nervos. Consumul de nuci ajuta la dezvoltarea a peste trei duzine de transmitatori neuronali implicati in buna functionare a creierului.

Avocado-Ovare