Alimente pentru stimularea producției colagenului

1. Legume

Legumele, in special cele verzi, sunt bogate in vitamine si minerale esentiale pentru sinteza colagenului. Spanacul, varza kale, broccoli, varza, telina, sfecla, sparanghelul si conopida contin vitamina C si zinc, care sunt cruciale pentru producerea de colagen.

Alte legume care scad inflamatia includ: morcovi, cartofi dulci, ceapa, praz, usturoi, rosii, ardei gras, vinete si dovleac.

2. Fructe

Citricele (portocale, lamai, grapefruit, ananas, kiwi) si fructele de padure (capsuni, afine, zmeura si mure, dar si fructele de soc, afinele, acai si goji) sunt surse excelente de vitamina C, un antioxidant puternic care protejeaza colagenul de degradarea cauzata de radicalii liberi.

De exemplu, un studiu a constatat ca, dupa ce au consumat 375 de grame de afine, oamenii au avut niveluri mai scăzute de markeri de stres oxidativ si niveluri mai ridicate de citokine antiinflamatoare in sange.

3. Alimente fermentate

Alimentele fermentate, cum ar fi iaurtul, kefirul si varza murata, contribuie la o flora intestinala sanatoasa, care este esentiala pentru absorbtia eficienta a nutrientilor necesari sintezei colagenului.

De asemenea, otetul de mere organic, facut din mere fermentate, a fost folosit in vindecare de secole si poate promova sanatatea intestinului. In plus, este o sursa excelenta de vitamina C, un amplificator grozav de colagen.

4. Proteine

Proteinele din surse sanatoase, cum ar fi carnea slaba, pestele, ouale si leguminoasele, fasolea, nucile, semintele, cerealele integrale 100% si chiar unele legume, cum ar fi legumele cu frunze si legumele crucifere, ofera o varietate de aminoacizi necesari pentru productia de colagen. Colagenul este o proteina formata din aminoacizi precum glicina, prolina si hidroxi-prolina.

5. Uleiuri si grasimi sanatoase

Uleiul de masline extra virgin, uleiul de cocos si avocado sunt surse excelente de grasimi sanatoase, care ajuta la mentinerea hidratarii si elasticitatii pielii, protejand in acelasi timp colagenul.

6. Plante medicinale si condimente

Plantele medicinale si condimentele, cum ar fi turmeric, ghimbir, cuisoare, scortisoara, rozmarin, patrunjel, cimbru, salvie, oregano, piper cayenne, piper negru, busuioc si menta au proprietati antiinflamatorii si antioxidante, care protejeaza colagenul si sustin sanatatea articulatiilor si pielii. .

SURSA