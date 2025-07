Atunci când alegi o dietă vegetariană nu trebuie să renunți complet la mâncărurile cu carne pe care le îndrăgești, ci doar să găsești o modalitate de a înlocui carnea. În magazine poți găsi o mulțime de alternative vegetale pentru preparatele din carne cum ar fi burgerii, crenvurștii sau chiftelele, din soia sau din proteină de mazăre, însă și legumele pot fi o variantă inspirată. Poți folosi ciuperci, vinete, sfeclă roșie, morcovi sau conopidă pentru a pregăti la tine acasă mâncăruri pe care înainte le preparai cu carne.

Ciuperci

Bogate în vitamina D și cu o textură ce se apropie de cea a cărnii, ciupercile sunt folosite într-o multitudine de preparate vegetariene sau de post. Sărmăluțele cu ciuperci sunt poate cea mai cunoscută mâncare de la noi în care ciupercile înlocuiesc carnea, dar pot fi folosite și pentru frigărui, burgeri în care carnea e înlocuită de o ciupercă portobello sau chiar champignon. Ciupercile pleurotus pot fi gătite la tigaie pentru a obține o friptură vegană, iar tacos sau burritos preparați cu ciuperci pot fi o idee foarte bună pentru vegetarieni.

Vinete

Veganii pot încinge grătarul pentru a prepara o mulțime de legume gustoase și sănătoase, iar printre acestea se numără de fiecare dată și vinetele. Chiar dacă nu au gustul și textura care să te ducă cu gândul la carne, ele conțin fier, calciu și vitamine din complexul B, deci merită introduse în alimentație și pentru beneficiile aduse sănătății.

Vinetele sunt un bun înlocuitor pentru carne în musaca – această variantă de musaca fiind foarte îndrăgită chiar și de cei care nu au renunțat la ingredientele de origine animală.

Sfeclă roșie

Bogată în antioxidanți, magneziu, cupru și vitamine, sfecla roșie este adesea folosită pentru salate sau sucuri de fructe, dar poate fi gătită și pentru a înlocui diverse tipuri de preparate din carne. Poți pregăti la tine acasă un burger vegan din sfeclă roșie, chifteluțe din legume sau chiar o alternativă vegetariană la faimosul sandwich Reuben.

Morcov

Morcovii sunt foarte bogați în vitaminele A și K, beta-caroten, potasiu și magneziu. Sunt gustoși indiferent dacă îi consumi cruzi, fierți, copți sau prăjiți, dar cum ar putea să fie folosiți în loc de carne într-una din mâncărurile tale preferate? Din punct de vedere cromatic, morcovii ar putea înlocui somonul, dacă îi tai în fâșii subțiri și picuri pe ei puțin ulei, iar apoi îi pui la cuptor pe o foaie de copt, poți obține consistența crocantă a baconului prăjit. Mai mult decât atât, poți pregăti paste bolognese fără pic de carne dacă dai morcovul pe răzătoare și îl călești alături de tofu, ceapă, apio și roșii tocate.

Conopidă

Conopida este o sursă bună de vitamine (C, K, B6), potasiu și antioxidanți, este bogată în fibre și are puține calorii, iar în plus, este foarte versatilă și poate fi folosită pentru a înlocui diferite tipuri de carne. Dacă rupi bucățele de conopidă, le dai prin panadă, le prăjești și apoi le acoperi cu sos iute, le poți transforma ușor în „aripioare picante”. Pentru o „friptură” de conopidă, trebuie doar să tai conopida pe lungime, în felii groase și să o pregătești la cuptor după ce ai condimentat-o din belșug după bunul plac.