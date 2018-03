Horoscop aprilie. Singura zodie care dă lovitura! Noroc chior, mai ales la bani

Aprilie e o luna energica, surprinzatoare, cu multe schimbari si provocari.

Berbec



Esti mai tensionata decat de obicei in prima jumatate a lunii, cu Mercur retrograd la tine-n semn, asa ca discutiile importante si mai ales reprosurile e bine sa le lasi pentru mai tarziu, cand se calmeaza apele si lucrurile se pot rezolva de la sine, chiar fara sa misti un deget. Daca te comporti cu maturitate si te organizezi bine, ai mari sanse sa atragi atentia in mod placut asupra ta, chiar si a celor care nu te aveau la suflet. Poti primi recompense diverse, in special financiare, la serviciu. Iti doresti si reusesti sa fii apreciata, laudata si, poate, promovata. In relatia cu familia, toate-s bune si frumoase.



Taur



Venus iti devine aliat de la inceput de aprilie, cand intra in semnul tau, pana spre finalul lunii. Parca lucrurile se linistesc dintr-o data, apasarile dispar, te simti mai bine si fizic, si emotional. Soarele ti-e si el prieten dupa 20, asa ca toti iti canta-n struna, te rasfata si chiar n-ai motive sa nu te bucuri de perioada asta. Grija mare la nevoia de a manca fara masura si la durerile de cap puternice care te pandesc in preajma Lunii Pline, din cauza agitatiei interioare si a somnului insuficient! In rest, problemele vin si trec, iar starea generala este una mai mult decat satisfacatoare.



