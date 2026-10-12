Ninel Peia, despre susținerea unui nou Guvern: „Vom da voturile noastre dacă vor fi luate măsuri pentru relansarea economică”
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Liderul grupului parlamentar PACE – Întâi România, Ninel Peia, a declarat că formațiunea pe care o reprezintă ar putea susține viitorul Guvern, dacă acesta va include măsuri eficiente de protecție socială și de relansare economică. Acesta a precizat că a discutat cu premierul desemnat despre propunerile grupului parlamentar, inclusiv despre sprijinirea antreprenorilor români, reducerea unor taxe și protejarea contribuabililor vulnerabili.
„Multe din ideile noastre am înțeles că sunt deja prinse în programul de guvernare. I-am dat domnului prim-ministru desemnat și puncte din programul nostru prezentat președintelui Nicușor Dan, după cum știți, la prima consultare”, a declarat Ninel Peia.
Ninel Peia cere măsuri de protecție socială și relansare economică
Liderul grupului PACE – Întâi România a afirmat că susținerea parlamentară pentru viitorul Executiv va depinde de măsurile adoptate în sprijinul cetățenilor și de efectele acestora asupra economiei. Potrivit acestuia, discuțiile privind formarea Guvernului trebuie să fie urmate de propuneri concrete pentru îmbunătățirea nivelului de trai și stimularea mediului de afaceri.
„I-am spus clar domnului prim-ministru care e susținerea noastră, atâta timp cât măsurile de protecție socială vor fi efective și în interesul cetățenilor. Măsurile de relansare economică vor duce la creșterea economiei și la încasări mult mai mari la bugetul de stat”, a afirmat Ninel Peia.
Acesta a susținut că reducerea evaziunii fiscale și combaterea pierderilor de la buget ar putea contribui la creșterea veniturilor statului. În acest context, liderul parlamentar a invocat diferența de încasări asociată deficitului de colectare a TVA, cunoscut drept „gap de TVA”.
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„În acest moment se pare că se fură din bugetul de stat peste zece miliarde de euro numai din gap-ul de TVA. Cine fură? Cred că știe toată lumea, adică cei mari, mari, mari, mari, care au mari firme de avocatură în spate și funcționarii publici nu pot să lupte cu ei, pentru că îi dă în judecată sau le face plângere penală”, a declarat Ninel Peia.
Liderul PACE – Întâi România cere protecție juridică pentru funcționarii ANAF
Un alt subiect abordat de Ninel Peia a fost protejarea funcționarilor publici care efectuează controale fiscale, în special a celor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Acesta consideră că angajații statului trebuie să beneficieze de asistență juridică atunci când verifică activitatea marilor companii.
În opinia sa, lipsa resurselor pentru apărare juridică poate îngreuna activitatea funcționarilor care se confruntă cu litigii inițiate de firmele controlate.
„Din punctul nostru de vedere considerăm că funcționarii publici, mai ales cei din ANAF, merită să fie asistați și protejați de către avocați în momentul în care luptă sau controlează multinaționalele, stăpând în România, pe banii statului. Prin ei nu au bani să plătească avocați”, a susținut liderul grupului parlamentar.
Ninel Peia vrea reducerea TVA pentru locuințe
Printre propunerile discutate cu premierul desemnat se numără și reducerea taxelor pentru persoanele care doresc să își cumpere o locuință. Ninel Peia a afirmat că majorarea TVA pentru locuințele cu valoare de până la 100.000 de euro ar fi afectat piața imobiliară și sectoarele economice conexe.
Liderul PACE – Întâi România a susținut că reducerea taxării ar putea sprijini în special tinerii care încearcă să își cumpere prima locuință și ar contribui la relansarea activității în construcții.
„Domnul Luca Niculescu a fost foarte deschis pentru a scădea anumite tipuri de taxe, în special pentru tinerii căsătoriți sau nu, care nu-și mai permit să-și cumpere o locuință, cu 9% TVA. Acest lucru, de fapt, creșterea la 21% a TVA-ului pentru locuințele până în 100.000 de euro a dus la un blocaj pe piața imobiliară, dar și la pierderea a peste 30.000 de locuri de muncă din industriile pe orizontală: producție, materiale de construcții, lucrări și așa mai departe”, a declarat Ninel Peia.
Cifrele privind pierderea locurilor de muncă și efectele asupra pieței imobiliare reprezintă estimările invocate de liderul parlamentar și necesită verificare independentă.
PACE – Întâi România ar putea susține un Guvern politic
Ninel Peia a mai afirmat că discuțiile cu premierul desemnat au fost deschise și că grupul parlamentar este dispus să susțină formarea unui Executiv care să răspundă în fața cetățenilor și să adopte măsuri economice concrete.
Potrivit acestuia, formațiunea preferă un Guvern politic, ai cărui membri să poată fi trași la răspundere de electorat pentru deciziile luate.
„Credem că avem un dialog excepțional, deschis, și dacă domnul prim-ministru desemnat Luca Niculescu va veni cu un guvern politic, pentru că numai oamenii politici răspund în fața cetățenilor la alegeri, prin vot”, a afirmat liderul grupului PACE – Întâi România.
Acesta a precizat că premierul desemnat urmează să încheie discuțiile cu celelalte formațiuni și grupuri parlamentare înainte de a prezenta o propunere de Guvern. Ninel Peia a adăugat că este încrezător că viitorul Executiv va putea obține sprijinul parlamentar necesar, inclusiv voturile grupului pe care îl conduce, dacă va răspunde solicitărilor privind relansarea economică și protecția socială.
„Noi i-am spus că suntem foarte încrezători că va primi și voturile noastre dacă va fi un guvern politic și va lua măsurile necesare pentru relansarea economică”, a declarat Ninel Peia.
Susținerea grupului PACE – Întâi România rămâne, astfel, condiționată de direcția economică a viitorului Guvern, de măsurile de protecție socială și de soluțiile propuse pentru sprijinirea antreprenorilor români și a persoanelor care întâmpină dificultăți în achiziționarea unei locuințe.
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