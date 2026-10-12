Ninel Peia, despre susținerea unui nou Guvern: „Vom da voturile noastre dacă vor fi luate măsuri pentru relansarea economică”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 oct. 2026, 16:33

Liderul grupului parlamentar PACE – Întâi România, Ninel Peia, a declarat că formațiunea pe care o reprezintă ar putea susține viitorul Guvern, dacă acesta va include măsuri eficiente de protecție socială și de relansare economică. Acesta a precizat că a discutat cu premierul desemnat despre propunerile grupului parlamentar, inclusiv despre sprijinirea antreprenorilor români, reducerea unor taxe și protejarea contribuabililor vulnerabili.

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