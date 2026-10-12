Marius Lulea, avertisment pentru clasa politică: „Suntem în prag de faliment”. Ce soluție propune pentru ieșirea din criză

Publicat 12 oct. 2026, 17:41 Sursă Realitatea PLUS

Marius Lulea a criticat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, disputele dintre liderii politici și a susținut că ieșirea din criză depinde de reforma administrativă, nu doar de schimbarea premierului. În opinia sa, un guvern tehnocrat ar putea reforma statul dacă ar avea susținere politică, iar societatea civilă ar trebui să reacționeze în lipsa unor soluții din partea partidelor.

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