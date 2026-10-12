Marius Lulea, avertisment pentru clasa politică: „Suntem în prag de faliment”. Ce soluție propune pentru ieșirea din criză

Marius Lulea a criticat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, disputele dintre liderii politici și a susținut că ieșirea din criză depinde de reforma administrativă, nu doar de schimbarea premierului. În opinia sa, un guvern tehnocrat ar putea reforma statul dacă ar avea susținere politică, iar societatea civilă ar trebui să reacționeze în lipsa unor soluții din partea partidelor.
Marius Lulea: România are nevoie de reforme, nu de dispute pentru funcții
Întrebat care ar fi cea mai bună variantă pentru România în actualul context politic, Marius Lulea a declarat că discuția nu ar trebui să se limiteze la numele viitorului premier sau la organizarea alegerilor anticipate. Potrivit acestuia, prioritatea ar trebui să fie reformarea statului.
„Cea mai bună variantă este ca să se trezească clasa politică și să începem să facem reforme”, a spus Marius Lulea la Realitatea PLUS.
El a acuzat liderii politici că își transferă reciproc responsabilitatea, în timp ce problemele cetățenilor rămân fără răspuns. În intervenția sa, Lulea a invocat facturile la energie, dificultățile fermierilor și presiunea asupra pensionarilor, salariaților și antreprenorilor.
„Noi avem nevoie de guvernare, dar cu soluții, nu la modul general pe cine punem premier și cine ocupă o anumită funcție”, a afirmat acesta.
Reforma administrativă, soluția propusă pentru reducerea cheltuielilor statului
Marius Lulea a susținut că risipa banului public și cheltuielile prea mari în raport cu veniturile bugetare reprezintă principalele probleme care trebuie rezolvate. În opinia sa, reforma administrativă ar permite reducerea cheltuielilor statului și diminuarea presiunii asupra mediului antreprenorial.
„Soluția nu o reprezintă decât reforma administrativă. Dar niciunul dintre ei nu dorește să discute despre reformarea statului”, a declarat Lulea.
Acesta a avertizat asupra riscului unei crize majore și a acuzat conducerea partidelor că pune interesele personale și de grup înaintea interesului public.
„Politicienii, cei care conduc partidele politice, pun orgoliile personale, interesele grupurilor care se află în spatele lor, mai presus de orice interes public. Este un faliment al clasei politice de după 1989. La asta asistăm noi”, a spus el.
Poate un guvern tehnocrat să reformeze statul? Răspunsul lui Marius Lulea
Întrebat dacă un guvern format exclusiv din tehnocrați ar putea realiza reformele într-un mandat de șase luni, Marius Lulea a răspuns că decisivă ar fi susținerea politică.
„Oricine poate să reformeze statul, dacă are susținere politică”, a afirmat acesta.
Lulea a susținut că în instituțiile statului există profesioniști capabili să elaboreze un program de reformă administrativă. În evaluarea sa, un astfel de program ar putea fi pus în aplicare în cel mult șase luni, dacă ar exista sprijinul necesar.
În schimb, el a criticat tonul confruntărilor dintre liderii politici, despre care a spus că împiedică discuțiile privind proiectele majore.
„Mi se pare că modul arogant în care fiecare politician se adresează celuilalt politician, parcă este în mod premeditat lansată în spațiul public această aroganță, tocmai pentru a nu se lăsa loc pentru proiecte majore, pentru reformarea statului”, a declarat Lulea.
Ce spune Marius Lulea despre alegerile anticipate
În privința alegerilor anticipate, Marius Lulea a afirmat că un nou scrutin nu ar garanta depășirea blocajului politic. Totuși, el a susținut că există o așteptare în rândul românilor pentru un asemenea moment.
„Sigur, mie nu mi-ar plăcea să facem alegeri și să ne trezim în aceeași situație, dar este o realitate că românii au o așteptare”, a spus acesta.
Ca alternativă, Lulea a invocat posibilitatea ca în interiorul partidelor să existe politicieni capabili să își asume reformele. El a criticat actualele conduceri pentru lipsa unor soluții concrete și a cerut ca negocierile politice să urmărească interesul cetățenilor.
Apel către societatea civilă, universități și mediul antreprenorial
La finalul intervenției, Marius Lulea a cerut implicarea societății civile, a asociațiilor profesionale și antreprenoriale, a universităților și a Academiei Române în dezbaterea despre reformarea statului.
Acesta a susținut că specialiștii ar trebui să propună soluții și să exercite presiune publică asupra clasei politice atunci când aceasta nu reușește să ia decizii.
„De ce nu ies în față să spună că e nevoie să avem o resetare a modului de funcționare a statului? De ce nu vin să limiteze abuzurile clasei politice și să-i forțeze?”, a întrebat Lulea.
„Deciziile într-o societate, dacă ele nu se mai pot lua politic, atunci societatea civilă trebuie să reacționeze”, a încheiat acesta.